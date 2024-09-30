ARIYA純電動SUV抵港

日產(Nissan) 純電旗艦SUV — ARIYA終於抵港登場喇！建基於全新研發的CMF-EV底盤平台的ARIYA，車長僅4,595mm，但軸距卻有2,775mm之多，車廂空間充俗，尾箱標準容量更達466L。值得留意是，車載全新一代的AM67激磁交流同步馬達，它是靠電流流過電磁鐵產生強大的動力，不像永磁同步達般靠永久磁鐵旋轉製造扭力和驅動力。最大好處是能在不同的情況下透過減少和增加電流控制馬達速度，從而減低馬達震動產生的刺耳噪音，帶來更寧靜舒適的駕駛體驗。

輸港ARIYA提供B6 Prestige及 B9 Performance兩個版本選擇，分別不到$35萬和$50萬港元起。前者屬單馬達前驅，並搭載66kWh鋰離子電池；後者則是雙馬達四驅(自家e-4ORCE電子全時四驅)，搭載91kWh鋰離子電池。兩者的最大馬力及扭力輸出分別同為214hp及300Nm，配合e-Pedal單腳踏模式，綜合續航力分別有385km及487km (WLTP)。充電時間方面，兩者若以130kW DC直流電充電，由0-80%只需約35分鐘。若是以7.4kW AC交流電充電，則分別需約9.5小時及約13小時。