太興集團10.1同賀國慶　13大品牌全日堂食7折回饋顧客

【特約報道】太興集團一直致力為顧客提供最優質的餐飲體驗，為與全港市民共同慶賀中華人民共和國成立75周年，太興集團於10月1日國慶日舉行「太興集團感謝日」，旗下13大品牌全日堂食7折*！參與品牌除了旗艦品牌太興，更破天荒拓展至集團旗下12品牌，包括：敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、點煲、餃子駅、瓊芳冰廳、Tommy Yummy、Bingle Bingle、滿山台北及稻埕飯店。優惠適用於超過160家分店，遍布全港18區，無論你喜歡港式、台式、星馬、越式、泰式或韓式佳餚美饌，都可以優惠價錢品嘗。期望藉全日堂食7折優惠感謝廣大市民對太興集團的支持及愛戴，與大家共同享樂！

適用品牌：

太興

港式燒味餐廳

招牌菜式包括冰鎮奶茶、五星級燒肉、菠蘿咕嚕肉、太興原味燒鵝

敏華冰廳

懷舊冰廳

招牌菜式包括敏華黯然銷魂飯、沙茶牛肉麵、荷蘭煉奶花生醬西多士等，為顧客帶來昔日香港風情

茶木

清新台式休閒餐廳

招牌菜式包括茶木紅燒牛肉麵、綜合鮮果茶及草莓香草蜜糖磚塊等

亞參雞飯

星馬菜專門店

招牌菜式包括亞參去骨海南雞飯、新加坡喇沙、檳城蝦麵及巴東牛肉等地道南洋美食

靠得住

米芝蓮必比登推介粥店

招牌菜式包括心肝寶貝粥、靠得住鹹肉糭及招牌鮮蝦雲吞麵等

錦麗

越南人氣牛肉粉

曾獲華爾街日報譽為「越南胡志明市最好吃牛肉粉」，為顧客帶來最正宗的越南牛肉粉味道

點煲

No.1 首創備長炭煲仔飯專門店

煲仔飯選用備長炭燒焗，強勁而穩定的火力鎖住食物原汁原味，炭火更讓飯粒平均受熱，炭香撲鼻，飯焦薄脆

餃子駅

人手擀皮、即叫即包餃子店

以日本麵粉、人手擀皮、即叫即包的方式，誠意呈現外皮幼滑煙韌、內饀豐腴多汁的手工餃子

瓊芳冰廳

休閒冰廳

雅緻的精品港式茶餐廳，特選精優食材、揉合中西創意，首推採用現場燒製叉燒的「瓊芳黯然銷魂飯」

Tommy Yummy

泰式輕食咖啡廳

提供各種新派泰國美食，注入時尚元素，招牌菜式包括虎蝦海鮮混亂杯麵、無花果煙三文魚花束沙律、酸豬肉串燒、芒果乳酪疊疊冰等

Bingle Bingle

好玩好食韓式新派烤肉體驗

主打韓式烤肉，推行「一人烤肉，軌道送餐！」概念。必點推介有車輪泡菜五花豬肉卷和及1++ 韓牛日韓極上套餐等

滿山‧台北

自然山間風味台菜

使用搜羅自大自然的山上食材，製作健康又安心的美味，招牌菜式包括溫泉蛋鳳梨肉燥飯、香滷牛三寶湯麵及鄉土手撕鹽水鴨等

稻埕飯店

古早味台式小菜飯店

招牌菜式包括台灣白滷水鵝不是鴨肉、台灣直送滷肉台稉米飯、滿滿骨膠原豬手及健脾米水系列飲品等

*優惠條款及細則

－7折優惠只適用於香港分店(機場分店除外)

－7折優惠當日暫停接收金豬美食禮券、港式美食現金券及電子美食現金券付款（商場現金券除外）

－優惠不適用於外賣自取、燒味斬料給外送服務

－優惠不可與其他優惠、折扣、所有現金券（包括電子現金券）同時使用

－優惠不適用於加一服務費，服務費需以原價加一收取

－優惠折扣以四捨五入計算至元位