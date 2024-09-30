吳慷仁官宣加盟內地經理人公司　剖白心聲：我不再是一個人

台灣金馬影帝吳慷仁最近進軍內地，早前有消息指他簽約內地王牌經理人旗下而受到爭議，不過他就懶理是非，即使面對負評亦無損他追求演好戲的初心，繼續忙於拍攝與內地劇后孫儷合作的內地處男劇《執迷》，他今日（30日）於社交網正式官宣加盟內地經理人公司，並發長文剖白心聲，強調：「接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路，我想我還是那一個跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上。」

吳慷仁長文如下：

「入行以來～16年間，前5、6年有師母照顧，這十年自己埋頭苦幹～從默默無聞被選擇，從四處奔波去試戲，從被質疑不受期待，直到難得能爭取到表演機會，難得拿到一個不錯的角色，努力表演，再到被觀眾看到，逐漸被肯定；我一直在過去的表演當中努力嘗試不同，讓自己脫離舒適圈，演員是我的職業，而挑戰不同的角色和劇本都是我渴望的，努力去詮釋每一個團隊交付給我的角色；也許獲得過一些掌聲，但從不覺得那是我演員路上最後的答案，我始終相信演員是一條自我修行的道路，還有更多可能值得我去探索與嘗試，就如同我所仰望喜愛的前輩演員們，我不斷追尋著他們的影子，當中有了自己的理解與不同；我嘗試走自己的路。

自己面對這一切的過程中，日復一日，年復一年，有時繞路有時犯錯，直到有了經驗的累積，有些能力在職場內外幫助其他工作的夥伴，讓我獲得了更多的存在感，而在劇組的生活中感受到不論是誰，每個人都是團隊中的小齒輪，緊密連結，不管大小，都有存在的價值。

今天我想以很慎重的心情和你們介紹我的新朋友，壹心娛樂，接下來的日子，我不再是一個人，我們會一起走這條修練演員的路…我想…我還是那一個…跌倒了不會喊疼的小孩，爬起來後，我會繼續努力在路上…」