陳貝兒勇闌馬達加斯加　登「天鯤號」大開眼界

由陳貝兒主持的無綫綜藝節目《無窮之路 IV-一帶一路》將於10月6日首播，攝製隊花了兩個月時間、走訪馬達加斯加、埃及、希臘、塞爾維亞、沙特阿拉伯、阿聯酋及肯尼亞一帶一路7個沿線國家進行拍攝。

攝製隊繼續要面對重重困難，除「高溫」及「抵抗力」考驗，攝製隊還需面對另外兩大挑戰。攝製隊走訪了全球十大最貧窮國家之一的馬達加斯加，因沒有交通燈，四處可見交通警駐場人肉指揮交通；攝製隊走訪了當地的市集，發現由於當地民眾「未必夠錢成包買」，故很多日常用品包括衞生巾等都是拆開逐件出售。

她坦言拍攝期間「步步驚心」，透露每次攝製隊拿攝影器材出來拍攝，均能感覺到隨時被搶劫的危機。為了保護攝製隊，請了兩名荷槍實彈的憲兵同行護駕。另外，眾人在肯尼亞貧民窟拍攝期間，拿着細機四出拍攝的攝影師，遭突如其來的流浪狗撲出咬傷兼流血，由於衞生環境極差，團隊即擱置拍攝工作，並立即將受傷攝影師送院接受治療，前後共打了4支狂犬針，貝兒在製作特輯中憶述當時情景時，仍猶有餘悸。

雖然拍攝旅程一波多折，但攝製隊最終拍攝了很多珍貴鏡頭，當中激罕開放給電視台拍攝的項目！如一年一度的宗教盛事—麥加朝聖，每年均吸引過百萬虔誠的穆斯林教徒從四面八方遠道前來參與，攝製隊亦見證了兩樣大型超級基建，分別是難得對外開放給傳媒拍攝、位於波斯灣皇家海域的造島神器「天鯤號」，以及過萬噸醫療艦—中國海軍和平方舟號。「天鯤號」是內地第一艘完全自主設計建造的重型自航絞吸挖泥船，每小時挖泥量為6,000立方公呎，1小時可將一個標準足球場挖深1公呎，又被譽為「大國重器」。