輕旗艦新機　夜拍無問題？

影相的最大敵人就是沒有光，昏暗環境就算再會拍也很有難度。小米最近推出的輕旗艦Xiaomi 14T系列就令夜拍變得容易，其中頂級型號14T Pro內置f/1.6大光圈50MP Leica主鏡頭，並搭配1/1.31吋Light Fusion 900感光元件，比前一代多捕捉32%光線，實測在近乎全黑的環境下，手持也影到清晰相片。另外，系列支援2.39:1比例的電影模錄影模式，又能以10-bit Rec. 2020格式錄製HDR影片，最高解像度達4K@30fps，方便Vlogger以此製作影片。

系列亦與時並進提供大量AI功能，例如Circle to Search，在屏幕畫圖即能搜索所見內容; AI記事本和AI錄音機把語音轉成文字記錄;AI修除可移除相片不需要的元素;而AI寫真則可生成個性化頭像。全系列均搭載6.67吋AMOLED CrystalRes屏幕，具備1.5K解像度、144Hz高刷新率及4,000nits峰值亮度，加上Hi-Res Audio無線認證和立體聲喇叭，睇片聲畫具一定質素。其他規格包括最高MediaTek Dimensity 9300+處理器、12GB RAM及5,000mAh電池等。

同場加映︰激平之選

同期有一千元有找的HONOR X6b也主打拍攝功能，配備5,000萬像素後置鏡頭及500萬像素前置鏡頭，內置AI識別功能可識別主體並去除雜亂背景，微笑拍照功能在感應到微笑後立即拍照，超級夜景演算法功能則能提升捕光度，在黑暗下也能拍攝清晰照片。另配備6.56吋90HzFullView高清屏幕、MediaTek Helio G85處理器及5200mAh大容量電池。特別一提，它還取得瑞士SGS五星級防摔品質認證，能夠承受1.5米高的意外掉落。