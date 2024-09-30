李克勤跳拉丁舞轉圈頭暈：我有啲想嘔！

歌手李克勤日前公演內地綜藝節目《披荊斬棘4》第四季，他偕各部落隊長以圓桌會議形式介紹各自的撒手鐧，公演將會動用全員總火力衝擊前3場公演，而克勤部落以X-song《十字街頭》率先出戰。

克勤、林志玲日籍老公黑澤良平（AKIRA）、台灣女星伊能靜的內地男藝人老公秦昊，及內地男舞蹈老師黃瀟，齊集在中世紀復古奢華舞台上演一場感情戲。故事講述克勤飾演的「大老闆」，試圖掌控女舞者的命運，將她與代表貴族公爵的AKIRA聯繫在一起，而純愛青年黃瀟與女舞者之間的濃厚的感情，在跌宕起伏的交鋒後，少年少女代表理想主義獲得了勝利，秦昊作為敍事者的角色穿插其中，呈現了一場極富歌劇色彩的舞台，克勤為完成托舉等難度動作也用上了護腰，最終完美表達舞台角色。

練習時，克勤坦言拉丁舞跟平常有跳過Hip Hop，或是其他舞蹈有點不同：「佢就好似嗰種藝術歌曲，第一，話我抱住嗰個女仔去轉嘅時候，唔一定要數12345678，佢冇咁死板，我係用嚟排其他舞的心態、嗰種形態排拉丁係完全冇嗰種感覺，第二，就係其實你的方向都唔同。」跟舞蹈老師排練轉圈時，克勤很快上手，但轉完後大叫：「好暈呀，我有啲想嘔！」雖然口講拉丁太難，但仍努力練習：「都希望令觀睇出嚟，『咦！OK喎！唔錯喎。』冇拖累人喎。」