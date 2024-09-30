激烈水戰　高濕度纏綿

雖然已經踏入10月，但天氣仍然悶熱，真係好想去泳池游水呀！而日本AV界亦有唔少以泳池作主題嘅作品，當中嘅男女主角更上演一場打水戰，砌到水花四濺，場面刺激又好睇呀！

大送秋波

喺E-BODY出品嘅《當運動並興奮起來時，大腦就會被性慾支配》入面，大波妹雨宮響熱愛運動，而佢每次做完運動後，體內嘅慾火都會上升，咁點算呢？如果佢喺室內運動場打完排球，就會即刻衝入男更衣室搵男隊友降火！有時佢亦會去到室內泳池練習泳水，更加唔怕冇男人，因為有男教練喺身邊指導，一旦發情，就會對男教練又攬又錫，兼大送秋波，繼而嚟個泳池激戰！

發姣嬌妻

於Madonna推出嘅《度假村泳池之辣妹比基尼》當中，小花暖同老公結婚5年，而老公知道自己平日忙於工作冷落嬌妻，呢日就同小花暖去度假村放鬆一下，點知突然收到上司指令，搞到連放假都要留喺房中工作，唔能夠陪老婆四圍去玩，小花暖惟有自己一個人去室內泳池游水，期間遇到小鮮肉泰祥，兩人一見如故，慾火更係一撻即着，遂爆發第一次水中激戰！事後，小花暖對泰祥嘅強勁雄風念念不忘，於是叫老公專心工作，然後佢就繼續同泰祥打水戰！

挑起慾望

片廠S1炮製嘅《人氣美女運動員淪為競技泳裝愛好者的獵物》，講述英明鍾情知名女泳手本鄉愛，得知對方開班教游水，於是重金禮聘愛妹喺室內泳池作一對一教授。本鄉愛換上競泳水着後，身材更顯曲線誘人，挑起晒英明嘅原始慾望，忍唔住伸出鹹豬手，而愛妹被英明嘅熱情搞到慾火高漲，繼而兩人展開一場水戰！自此之後，英明密密搵本鄉愛學游水兼曳曳，而愛妹亦會換上不同款式嘅泳衣增加情趣。

簡評

喺3部「泳池激戰系列」作品中，本仙最鍾意本鄉愛主演嘅《人氣美女運動員淪為競技泳裝愛好者的獵物》，因為愛妹樣靚身材正，一副弗爆身材加埋競泳水着，相當吸睛！而愛妹會換上多款唔同泳衣同男優激戰，兼且玩埋胸夾等玩意，視覺刺激元素夠晒豐富！