Eva Savagiou希臘女神　波光四射

希臘神話中嘅維納斯女神係愛與美嘅化身，而喺現實中亦有位網絡女神同樣美艷迷人，佢就係百萬級網紅兼人氣性感模特兒Eva Savagiou，唔單止五官標致，仲擁有一對激凸G奶，波光四射，吸盡男士嘅眼球。

實至名歸

世界各地有咁多索女，你真係睇過晒？咁來自希臘嘅性感女郎你又睇過未呢？如果想知佢哋嘅外形有幾掂、身材有幾正嘅話，呢位出生於雅典嘅網紅兼模特兒Eva Savagiou，一定令你大開眼界！

稱佢為百萬級網紅絕對唔係亂噏，皆因佢兩個社交帳號合共有超過400萬粉絲，人氣相當強勁！佢擁有天使嘅外表，同時又有魔鬼嘅身材，三圍係36G-2538，配合標致嘅五官，本身已經夠吸睛，而最難得嘅就係佢唔介意拍性感寫真，展露一對激凸車頭燈，同埋令男士心跳加速嘅美臀，難怪佢每次喺網上分享寫真照，都令粉絲歡喜若狂，閒閒哋都獲得幾十萬Like，網絡女神之名係實至名歸。

調酒高手

不過有趣嘅係，原來Eva Savagiou從未諗過成為網紅同模特兒，事關佢其實係一位調酒師。早喺大學時期，佢已經對調酒有相當興趣，因此不但修讀調酒課程，並喺夜店拜師學藝，更參加過唔少調酒比賽兼獲獎無數。大學畢業後便順理成章成為全職調酒師，更喺希臘各大夜店巡迴駐場，卻估唔到因為咁，令佢成為性感網紅嘅契機。

話說佢亦鍾意跳舞，經常將誘人舞姿拍片分享，唔單止吸納到大量粉絲，更吸引唔少男士慕名嚟到夜店捧場，後來Eva Savagiou不但成為人氣性感網紅，更踩入模特兒界並拍攝多輯性感寫真，而佢更食住個勢開設埋OnlyFans帳號，為會員獻上更大尺度嘅寫真，真係識搵銀呀！

Profile

出生地：雅典

身高：170cm

三圍：36G-25-38

Eva Savagiou笑稱家陣好多人都忘記咗佢係調酒師嘅身份，只係知道佢係位性感女神，但其實又唔可以怪網民，事關佢樣靚身材正，如此誘人又點可能唔吸引呢？