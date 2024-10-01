【是日通勝】

農曆八月廿九

甲辰年 癸酉月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：金色、白色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

金牛座：認識一位具吸引力的異性，戀愛運現曙光。

雙子座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

巨蟹座：與情人發生衝突，務必以成熟的態度處理。

獅子座：人氣不錯，有望跟志同道合的陌生人結緣。

處女座：感受到身邊人的關懷，是時候回饋對方了。

天秤座：理財要審慎，不要被眼前的蠅頭小利蒙蔽。

天蠍座：管好個人情緒，事業發展可望更上一層樓。

人馬座：易跟伴侶爆衝突，一人讓一步，有助平息。

山羊座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

水瓶座：事業運上升，收獲正面建議，工作更順暢。

雙魚座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）龍 有危險

鼠：在職場上積極求變，獲認可機會甚大。

牛：健康有隱憂，腸胃易出事，小心飲食。

虎：與同事合作愉快，事業可更上一層樓。

兔：腦筋轉數快，遇見突發事也不慌不忙。

龍：是日沖煞，安全第一，勿做危險的事。

蛇：少說話多做事，事業發展可穩步前進。

馬：投資不可以跟風，以免招致金錢損失。

羊：冷戰傷感情，不要為面子而迴避溝通。

猴：敢於發揮自身才華，名利雙收不是夢！

雞：工作運上升，財運變好，努力有成果。

狗：心情紛亂時和朋友傾訴，勿鑽牛角尖。

豬：要認清自身不足，生活才可走出困境。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

中指

中國手相學從五隻手指分六親的方法是，拇指代表父母、食指代表兄弟姊妹、中指代表自己、無名指代表配偶（即男子無名指是妻子，女子無名指是丈夫）、尾指則是代表子女。可以從其他四隻手指之形狀美惡，顯示自己跟六親的關係好壞。

中指顯示其人有無知識修養，處事的態度和先天的悲觀成分。故中指若長直強偉主人有智慧，作事謹慎，深思熟慮。如中指短小則為人無主見，見異思遷。若過短則為人偏激、好耍手段。

中指是自己的中心思想，故不可彎曲、偏斜、扭曲，若有以上情況，一是少年缺少父或母親的愛護關懷，二是中年容易離婚。中指若是側向食指，主其人無家庭夫妻的觀念，經常不在家，自我觀念強，不理會其他人，好逞強，貪威識食。如中指是偏向無名指，結婚對象多為打工一族，如結婚對象已是老闆級，那麼婚後配偶的生意會一落千丈。

中指的指頭若是呈四方形，主為人敦厚。如中指指端呈尖形，則為人疑心較重，處事輕率、膚淺。