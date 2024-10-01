史泰龍禁女兒拍拖　男友受壓見家長自動奉上履歷表

荷里活動作片巨星史泰龍（Sylvester Stallone）與家人的真人騷節目《The Family Stallone》播到第2季，而他的3位「小龍女」日前於網台節目上爆老竇「專制」。

史泰龍的3位千金Sophia、Sistine和Scarlet於節目中與同樣是「星二代」的姬赫遜（Kate Hudson）吹水，3千金細訴她們識男仔的困難，2女Sistine表示每次想出夜街最怕遇到父親未瞓，她表示：「晚上10點會實施宵禁。我爸爸會熬夜，佢真係會……我會講：『我見到佢浴室裡燈亮著，天啊，依家係10點05分。我們有麻煩喇！』」

除了被禁夜蒲之外，她亦自爆她們18歲之前不准拍拖，亦禁約會，而直到18歲她們才可以駕駛。聽罷後，就連已為人母的姬赫遜都表示：「佢（史泰龍）比我更瘋狂。」由於她們的男友都知道史泰龍是嚴父，Sistine自爆曾有一名男仔驚到約會時帶埋「履歷表」以防被龍哥「起底」。她說：「試過有個男仔帶埋履歷表嚟我度見家長，我試過有3個好搞笑嘅約會經驗，帶履歷表之外亦有兩個帶大頭相同劇本嚟見家長。」

細妹Scarlet亦爆曾經遇過一個好古怪的男仔，她會問我「可否在拳擊比賽打你父親？」對此她說：「你想我點講？『好呀，你可以打我老竇？』真係好愚蠢。」