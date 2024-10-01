娛圈單打︱離婚方知生活難　身在福中要惜福

離婚係咪一身輕，歐倩怡似乎用自身經歷話畀大家知，一啲都唔簡單！佢同郭晉安離婚已有數月，「小丸子」亦有新工作，主持電視節目。雖然佢望落氣色唔錯，但言語間卻呻到樹葉落！唉，早知今日，唔知有冇後悔當初？

嗱，早前佢接受訪問大談婚姻委屈之處，仲連「痰罐」都搬埋出嚟講，結果被前夫一句「屋企冇痰罐」KO，網民批評「小丸子」作嘢老屈，紛紛替郭晉安抱不平。經一事長一智，日前再見記者，佢封口不談前夫，淨係講自己，坦言重返職場需時適應，又不停呻窮，直認沒有求生技能，要慳住使，仲連車都賣埋，日日逼港鐵。佢仲話，以前洗菜會要求洗得仔細，家陣就求求其其。鬼咩，以前乜都有工人服侍，現在要自己落手落腳，今時不同往日啦！

本來有老公賺錢買花戴，既可以在家相夫教子，又有閒情逸致讀書進修，偏偏有人身在福中不知福，認為老公唔夠體貼，又覺得婚姻生活冇火花。諗吓諗吓，決定引刀成一快，怒斬18年情！喂，男方冇話出去拈花惹草，但女方硬要下堂求去，咁贍養費方面，就算唔係斗零都冇，亦肯定唔慌多。歎慣食慣，依家乜都要靠自己，萬事起頭難，只能努力適應。

「小丸子」又話，近排成日約舊同學見面，發現個個女同學早已獨當一面，在職場上位居要職，益發覺得自己浪費了太多光陰。講真，人比人，氣死人，可能人哋一樣羨慕你本來有個大好家庭呢？

反觀郭晉安就話之你，至今唔講老婆半句不是，仲被外界讚佢後生咗，洗甩咗之前「恐怖蠟像館」陣膠味添。