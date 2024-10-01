東方日報C2：郭珮文向黃宗澤求愛不遂：佢唔要我！

郭珮文早前「自High」與猛男拍攝浴室「激戰」相，震撼網民眼球。她直言有興趣拍寫真，只要不露點，全裸上陣也不介意。單身Dry爆的她公開表示望與「渣男」拍拖，更無限Loop黃宗澤，多次向對方「求愛不遂」的她慘豬豬謂：「可惜佢唔要我！」

應屆港姐倪樂琳、梁嘉莹及楊梓瑤早前出爐，佳麗選美期間新聞甚少，反而當選後才有個別零星是非傳出，精彩程度絕對不及上屆。上屆冠軍莊子璇選美期間已被指為「犯眾憎」，經「過冷河」後，近期愈戰愈勇，除了成功變靚外，工作方面亦漸漸有起色，既拍劇又做司儀，人氣亦上升不少。不過，同屆的23歲落選港姐郭珮文憑着「最強Body」絕對是領先跑出的一位，除了最先獲監製賞識，拍劇過戲癮外，她亦有份擔任《福祿壽訓練學院》助理，豁出去扮鬼扮馬，縱使不時表現「呆滯」，但突圍而出，成功加分。

冇拖拍Dry爆

之前於《法證先鋒VI：倖存者的救贖》中，郭珮文獲男神黃宗澤（Bosco）照顧，順利完成「處女劇」，難怪一直視對方為「心上人」！日前接受本報獨家訪問時，她指不論再拍劇或揀男朋友，也希望再跟Bosco遇上，自言現時沒拍拖，希望拍攝愛情劇，填補心靈「空虛」：「因為生活真係好Dry，所以需要睇劇充實自己，如果拍劇、發夢都想揀Bosco，佢好靚仔，又可以帶動到氣氛，令我容易入戲。」日前她接受電台訪問，擺明車馬再向Bosco「求愛」，更自爆愛熟男：「佢係筍盤呀！方方面面都咁完美，可惜佢唔要我，我都唔知佢會鍾意啲乜。試過同大我10年嘅人拍拖，我鍾意被人照顧嘅感覺。」

對於有指她憑驕人身材極速上位，亦毫不吝嗇經常於社交網分享性感照，她大方說：「我見到報道用我身材去做標題，話我『最強Body』，唔敢當，因為我唔覺得自己有幾好，但畀咗呢啲Title我，我都好開心。」她承認性感是女星上位捷徑，讓大眾加速認識她，她亦不抗拒性感演出：「我唔介意，但都要睇吓個尺度，我底線係唔可以露點。」之前拍攝了一輯與猛男在浴室「激戰」的藝術相，相當吸睛，她直言有興趣挑戰寫真集，只要有藝術感，全裸也沒有問題，她說：「自己算係有審美眼光嘅人，要靚、有藝術感，全裸都可以，但係唔露點，同埋唔好感覺Cheap，水着寫真嗰類型就唔會影。」她亦坦言期待拍攝激情戲，果然青春就是本錢！

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