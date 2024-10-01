Lean Fitness打破傳統 全港獨有月費私人教練模式 「絕不推銷、絕無預繳」
2024年10月01日 11:00
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（客戶提供）
【特約報道】由2024年10月1起，即可以極優惠價 $1988/月 購買一對一任上私人教練課程
22間分店，全線通用
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Lean Fitness 所有分店：
*港島*
📍【西營盤】干諾道西158號 富康樓 1樓
📍【上環】永樂街58號 6樓
📍【中環】雲咸街46-48號雲明行 13樓
📍【黃竹坑】香葉道41號 9樓18室
📍【灣仔】灣仔道113號得利商業大廈 1樓A室
📍【銅鑼灣】駱克道447號中威商業大廈 18樓
📍【炮台山】蜆殼街18號嘉昌商業中心 27樓
📍【柴灣】利眾街24號東貿廣場 36樓B室
*九龍*
📍【荔枝角】永康街79號創匯國際中心 5樓C室
📍【太子】西洋菜北街155號嘉康中心 13樓
📍【油麻地】彌敦道513號泰和商業大廈 8樓
📍【佐敦】白加士街13-15號Y Centre 18樓
📍【尖沙咀】寶勒巷4號金帝行 17樓全層
📍【尖東】亞士厘道22號好利時大廈 8樓
📍【新蒲崗】五芳街2號萬迪廣場 10樓F室
📍【牛頭角】偉業街161號The 80 | 20 16樓05-06室
📍【觀塘】鴻圖道26號威登中心 6樓06室
*新界*
📍【元朗】青山公路元朗段65-67號豪景商業大廈 19樓
📍【荃灣】大河道99號99廣場 18樓03-05室
📍【葵涌】大連排道83號 1樓02室
📍【石門】安麗街11號企業中心 2樓03-07室
📍【大埔】普益街9號 地下