Lean Fitness打破傳統 全港獨有月費私人教練模式 「絕不推銷、絕無預繳」

【特約報道】由2024年10月1起，即可以極優惠價 $1988/月 購買一對一任上私人教練課程

22間分店，全線通用

WhatsApp 查詢詳情 ：

網頁：

Facebook/Instagram :

leanfitnesslimited

Lean Fitness 所有分店：

*港島*

📍【西營盤】干諾道西158號 富康樓 1樓

📍【上環】永樂街58號 6樓

📍【中環】雲咸街46-48號雲明行 13樓

📍【黃竹坑】香葉道41號 9樓18室

📍【灣仔】灣仔道113號得利商業大廈 1樓A室

📍【銅鑼灣】駱克道447號中威商業大廈 18樓

📍【炮台山】蜆殼街18號嘉昌商業中心 27樓

📍【柴灣】利眾街24號東貿廣場 36樓B室

*九龍*

📍【荔枝角】永康街79號創匯國際中心 5樓C室

📍【太子】西洋菜北街155號嘉康中心 13樓

📍【油麻地】彌敦道513號泰和商業大廈 8樓

📍【佐敦】白加士街13-15號Y Centre 18樓

📍【尖沙咀】寶勒巷4號金帝行 17樓全層

📍【尖東】亞士厘道22號好利時大廈 8樓

📍【新蒲崗】五芳街2號萬迪廣場 10樓F室

📍【牛頭角】偉業街161號The 80 | 20 16樓05-06室

📍【觀塘】鴻圖道26號威登中心 6樓06室

*新界*

📍【元朗】青山公路元朗段65-67號豪景商業大廈 19樓

📍【荃灣】大河道99號99廣場 18樓03-05室

📍【葵涌】大連排道83號 1樓02室

📍【石門】安麗街11號企業中心 2樓03-07室

📍【大埔】普益街9號 地下