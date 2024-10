人氣男團MIRROR成員呂爵安(Edan)向來是玩社交網高手,知道怎樣吸Like和借殼黑隊友、朋友、甚至是自己。他日前出席活動時,偶遇大學時期的室友,二人士別多日,如隔N秋,Edan即把當日碰面盛況Po上社交網,還自我傷害...

原來他出席品牌活動時,遇見大學Roommate蔡俊彥,二人一見初時靦覥,繼而握手,再而互攬寒暄,Edan留言:「當年嘅大學roommate,又點會諗到有一日會喺個fashion event到碰面😂😂😂😂😂So happy to see you bro, 繼續一齊各自努力❤️附上極罕有蔡仔(同自己)黑圖😂😂!」沒錯,Edan不單止附上蔡仔瞓覺黑圖,連自己都黑埋,他也不禁Hashtag問句:「#以前個樣咩事!」

蔡俊彥大有來頭,是一位香港劍擊運動員,與奧運金牌張家朗是隊友,至2021年7月,其世界排名高達第8位,在2022年2月,其世界排名再創新高,升至第7位。