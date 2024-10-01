健康找「素」　推動綠色生活

現今想吃素選擇多多，無論是中西日餐，高級菜式、平民化小菜，甚至甜點、點心都有得揀，再加上限時的優惠，想來個素食盛宴，完全無問題。

限時折扣

為響應環境意識月，本地健康及可持續品牌於即日至10月18日推出限定活動，客人於旗下品牌選購指定產品會有8折。純素糕餅店供應有焦糖脆脆和金箔的Magic Hour和開心果芝士蛋糕等，鰂魚涌手工純素麵包店則有純素蛋撻、朱古力牛角包和開心果菠蘿包等，健康發食品品牌有主打的純素發酵忌廉芝士、黑松露忌廉芝士和五殼餅乾等，好食美味。

國際美食

因應10月1日世界素食日，酒店集團旗下餐廳推出多樣化的素食菜單，機場酒店中菜廳有6道菜素菜套餐，包括黑虎掌松茸燉雪蓮子和鳳梨咕嚕猴頭菇配豆腐等，咖啡室和扒房有香草番茄芝士薄餅和菠蘿植物雞粒炒飯等。銅鑼灣酒店中菜廳有2人和4人素食套餐，包括刁草燉日本松茸竹笙湯和松露香植物蟹餅焗鮮冬菇。尖東酒店中菜廳有黃金豆腐粒和鮮淮山銀杏炒雲耳等12道菜式，意大利餐廳亦有野菌忌廉濃湯和烤椰菜花扒等選擇。沙田酒店有如來素菜譜，位於機場附近的酒店則有多款素食點心和國際美食，總有一款合你心水。

滋味輕食

因應初秋，連鎖咖啡店設計多款素食菜式，意大利風格的有番茄軟芝士意大利飯和香烤舞茸菇貓耳朵意粉，前者芝味滿分，後者散發菇香。牛油果多士以馬爾頓天然海鹽片與即磨黑椒粒調味，適合作早餐或下午茶，迷你班戟配水果和楓糖漿，方便享用。

素食米線

坊間的米線配料多多，連鎖雲南米線品牌推出大纖世介美食企劃，新登場的菜卷大纖米線配姬松菇湯，素湯底配車厘茄、雲耳、酸菜、腐皮、芽菜、韭菜等，再加素菜卷和竹笙素乍醬，風味更佳，胡麻車厘茄海帶沙律夠清爽開胃。品牌同時加添低卡蒟蒻麵，選擇豐富。