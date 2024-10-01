楊千嬅福州破個人紀錄　暴雨下加時唱足42首廣東歌

歌手楊千嬅日前應時裝品牌邀請出席巴黎時裝周活動，真空上陣展示格仔長裙新裝，其紫髮加煙熏眼妝，型格十足，跟巡唱中的華麗造型大不同，令歌迷耳目一新。而飛抵巴黎前，她在福州舉行第39場《My Tree Of Live》內地巡唱，不過當晚過得別具意義及難忘。

全晚獻唱廣東歌的千嬅，在騷上突然感性說：「今天演出的場地，可以多給我一點點時間，看能不能（演唱）超過40首（歌），我要珍惜每一位到來的觀眾，不管哪個城市、哪一場，因為沒有你們，我不能夠讓我自己的歌曲可以繼續傳承下去；沒有你們，我不能夠再繼續唱我自己喜歡的歌；沒有你們，也不能成立演唱會，很感恩我可以走到（第)39場，真的沒有想到，但還是感謝每一位觀眾，每位福州的觀眾，今天來到的每一位觀眾朋友。」結果演唱會原定於9時結束，但「加時」至10時半，在3小時騷中連唱42首經典金曲，成為她目前內地巡唱中，演唱曲目最多的一場。

不過要成功打破了個人紀錄，過程殊不簡單，皆因在演唱會中段時，突然天氣轉差落傾盆大雨，撲面而來的雨水，令千嬅全身濕透，一度連眼也睜不開，但堅持繼續唱的她，盡顯阿Q精神本色，說要多謝天公作美，因雨場完全配合《假如讓我說下去》的歌詞「暴雨中 我至少想講掛念你…」，再大喜謂：「拍MV都沒拍出的場景，哈哈。」更在雨中起舞，只是雨勢愈落愈大，為免染髮劑甩色，她惟有求其用大毛巾笠頭變身「阿拉伯女郎」，場面狼狽又搞笑，她又說不怕下雨，還搞爛gag說：「雖然下水，但是自己不水（跟別人做壞事而被拖落人的意思）。」又自爆是「戀愛腦」曾為失戀做傻事：「失戀了，然後走去男朋友家樓下等他一個晚上，哈哈哈。」

由於雨勢持續，千嬅發揮「烈女」本色，一手掟走頭上的毛巾，陪在場的逾萬歌迷齊淋雨，可是又擔心歌迷患感冒，窩心問候歌迷：「很擔心你們，所以提早回家也可以。」再由舞台的最左邊行到最右邊，一路唱一路不停鞠躬，被大雨淋到眼睫毛都掉了一半的她，為歌迷的熱情而大為感動，不少網民在網上留言：「這夜是暴雨中的浪漫」、「福州歌迷賺了，千嬅足足唱了42首。」