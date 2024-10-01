英皇音樂廠牌添生力軍　The Lemon Ones加盟

英皇娛樂旗下全新音樂廠牌「288 Records」去年舉行了「起勢夾 : Band Combat」樂隊比賽推動本地Band Sound，繼今年6月，兩隊樂隊SULIS及Locksmiths正式登場及推出歌曲後，再宣布簽下來自澳門的樂隊「Daze In White」及香港樂隊「The Lemon Ones」加盟，日前特別舉行launch party介紹兩隊樂隊，當日DJ梁文禮擔任司儀，同門的曾傲棐（Arvin）、SULIS、Locksmiths、前組合Soler成員Julio及歌手陳慧敏撐場。

席上，先由由主音及結他手Jero、結他手Smile、Keyvoard BoBo、Bass手Jacky及鼓手Brian組成的The Lemon Ones打頭陣，共演唱三首英文歌，原來樂隊只唱英文歌。問到為何有如此大膽的設定？主音Jero坦言因不諳廣東話：「不如直接啲用番英文。其實創作時，我哋嘅音樂都係簡單、直接為主，呢樣嘢一直keep it in mind ! 希望透過我哋嘅作品，同我哋join in the party and have fun！」

表演完畢後，由來自澳門、上月尾推出新歌《選取快樂》的「Daze In White」接力，5位成員分別是主音Felix、結他Eugene及Michael、Bass手Dennis及鼓手Dash，樂隊風格除了Rock，亦會加入Post Rock及Math Rock於編曲上，至於樂隊名稱，Felix解說：「先由後面White解讀，我哋5個大男人有一個共同點，就係好純潔，哈哈。係對待音樂好純潔，我哋都好簡單直接咁熱愛音樂，所以就用咗白色White代表呢份態度；而Daze就係喺呢份純潔入面保持發白日夢，不斷創作音樂，希望用我哋嘅音樂感染生命，透過我哋嘅每一首歌、每一個現場可以令大家感受到有我哋嘅音樂陪住大家，呢個就係『DIW』嘅音樂最想做到嘅事！」