英皇音樂廠牌添生力軍　The Lemon Ones加盟

英皇娛樂旗下全新音樂廠牌「288 Records」去年舉行了「起勢夾 : Band Combat」樂隊比賽推動本地Band Sound,繼今年6月,兩隊樂隊SULIS及Locksmiths正式登場及推出歌曲後,再宣布簽下來自澳門的樂隊「Daze In White」及香港樂隊「The Lemon Ones」加盟,日前特別舉行launch party介紹兩隊樂隊,當日DJ梁文禮擔任司儀,同門的曾傲棐(Arvin)、SULIS、Locksmiths、前組合Soler成員Julio及歌手陳慧敏撐場。

席上,先由由主音及結他手Jero、結他手Smile、Keyvoard BoBo、Bass手Jacky及鼓手Brian組成的The Lemon Ones打頭陣,共演唱三首英文歌,原來樂隊只唱英文歌。問到為何有如此大膽的設定?主音Jero坦言因不諳廣東話:「不如直接啲用番英文。其實創作時,我哋嘅音樂都係簡單、直接為主,呢樣嘢一直keep it in mind ! 希望透過我哋嘅作品,同我哋join in the party and have fun!」

表演完畢後,由來自澳門、上月尾推出新歌《選取快樂》的「Daze In White」接力,5位成員分別是主音Felix、結他Eugene及Michael、Bass手Dennis及鼓手Dash,樂隊風格除了Rock,亦會加入Post Rock及Math Rock於編曲上,至於樂隊名稱,Felix解說:「先由後面White解讀,我哋5個大男人有一個共同點,就係好純潔,哈哈。係對待音樂好純潔,我哋都好簡單直接咁熱愛音樂,所以就用咗白色White代表呢份態度;而Daze就係喺呢份純潔入面保持發白日夢,不斷創作音樂,希望用我哋嘅音樂感染生命,透過我哋嘅每一首歌、每一個現場可以令大家感受到有我哋嘅音樂陪住大家,呢個就係『DIW』嘅音樂最想做到嘅事!」