龔嘉欣譚凱琪創立個人品牌　殺入時裝界做老闆娘

藝人龔嘉欣於無綫熱播劇集《企業強人》中的角色甚有正能量，其奮鬥故事相當勵志，令人感動。而現實生活中的嘉欣本身已是餐廳老闆娘，日前她與好姊妹譚凱琪更齊齊攜手進軍時裝界，創立自家品牌系列「Katy Zoie」， 二人更充當模特兒做「生招牌」，嘉欣演繹少女味的裝束，而已為人妻、人母的Zoie則展顯知性女人的一面。不過最近因為要忙於各樣生意，又要為新劇宣傳，嘉欣都終於「冧檔」，聲都失埋，醫生叮囑她暫時不要講話，好好休息。

前日服裝正式上架，二人更開LIVE親自試着，嘉欣接受東網獨家訪問時坦言：「其實呢個時裝品牌都用咗好多時間、心機準備，我哋又親自揀料，不斷改設計。依家主要搞ONLINE先，啲衫都係我同Zoie一齊設計，其實都係個劇啟發咗我，我覺得現實生活中嘅我都仲未夠勤力，可以再行快啲，劇入面角色好拚搏，好正能量咁去衝，我都係拍完《企》劇先再下定決心去嘗試。講真依家都30幾歲，係應該再勤力啲嘅，唔搏等幾時。」

至於Zoie受訪時謂：「其實我哋已經籌備咗1年，自己向來都有留意FASHION，我哋服裝比較長青啲，有次大家傾開話不如自己設計自己服裝，我都擺咗自己鍾意嘅元素落去，其實一路做真係唔容易，由執行、概念，進行緊又會遇到好多挫折，要見招拆招。(最難邊方面？)其實每個工序都唔容易，最難係QC方面，由構思到製成品誕生，係咪真係自己諗嗰樣嘢呢？每件衫中間都來來回回經過十幾廿次不等改，不過總之唔怕麻煩，就一定會做到。」