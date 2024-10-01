東冲有料到：泰國人訪港新景點

多謝有關方面的安排，採訪《幪面超人50週年紀念展》時有專人帶領及講解。（胡慧冲提供）

最近有泰國朋友告知，他們將會到港旅遊並特別前往一個地方影相打卡。

以往泰國的旅行團前來香港，景點不外乎前往拜觀音、車公及黃大仙等，當下卻額外多了一個《幪面超人50週年紀念展》。

話說泰國有很多《幪》的粉絲，年齡層遍及老、中、青三代，一講起「Mood掟」（即紅蟻意思，當地人對幪面超人的䁥稱）可謂無人不識，今時今日依然充滿情意結，不時有食品及商品向日本方面申請版權，希望藉這套經典特攝的名氣作招徠。

當香港推出了《幪》的大型展覽，泰國不少超人粉絲便想前來朝聖。小弟作為粉絲，也專程回港觀賞是此展覽。

還記得疫情前曾到訪日本涉谷百貨商場的《幪》紀念展，當時特意一身「嘰嘰」打扮，現在回想起來覺得相當厚顏無恥，今次在大會的安排下我更變本加厲，穿上了一身幪面超人服裝入場採訪。場內有眾多打卡位，大量1比1《幪》公仔供大家影相，而且公仔身上的衣服不少是當年拍攝用的戲服！

值得一讚的就是他們更有一個主題餐廳，無論環境抑或食物造型賣相均相當有《幪》Feel，也有曲奇餅和飲品發售，前者的包裝鐵盒可謂甚具收藏價值！當然也少不了大量相關商品，作為粉絲定必會破大財。身為《幪》的粉絲，這次回港除了在便利店買杯，也在這個展覽內買了甚多紀念品，絕對係滿載而歸。更令人滿足的是，在展場內無限Loop 經典的《幪》主題曲，讓我感動得流下淚來。

沒想到即使身在香港，也能勾起昔日的種種情懷。

今年年中與歌神許冠傑有一個難忘的聚會，年尾也有這個難忘的《幪》項目。如無意外明年中更有一個難忘的40年後再見活動：中村香港演唱會……

胡慧冲