張秀文相隔3年再出Post　盡騷纖腰打破佗B傳聞

擁有34D導彈上圍的前無綫咪神張秀文（Sammi），她自2021年與金融才俊王大權（Billy）後，「神隱」淡出娛樂圈，亦未有更新社交平台，直到日前她再現蹤影，與陳詩欣等友人先到台灣，再到日本福岡旅行，吃喝玩樂數天。今日（1日）張秀文終於再度更新社交網，分享近日與陳詩欣及友人到日本福岡旅行的照片，並留言：「Happy Birthday to Me，開心有美相伴，開心友人同行，Love you，重新啟動開心模式，要繼續努力每天製造快樂#多謝老公辛苦工作#老公杜拜工幹老婆福崗玩樂 #多謝兩位美女相伴 #包車遊好好玩。」

照片中看到張秀文身材Fit爆，身穿白色露臍裝襯牛仔褲，盡騷纖腰，令佗B傳聞不攻自破！而她與兩位好友在不同景點打卡，大擺心心Pose影相，看來玩得好盡興！這次亦是她相隔近3年後再更新社交網，不少圈中好友和網民都有留言歡迎她。她接受東網訪問時坦言：「其實都要多個我老公，因為佢要去杜拜出差，陪唔到我過生日，所以我咪約陳詩欣陪我，有好朋友陪玩一樣咁正。（咁點解唔跟老公一齊去杜拜？）老公話嗰邊依家好熱，等下次天氣涼快啲我先再做跟得夫人。」說到之前跟何遠東於台灣合照，她謂：「因為我同何遠東生日只爭兩日，佢經理人同我係麻雀腳，咁啱去福岡前佢哋話去台北慶祝生日，咁我咪順道飛過去食個小籠包先囉！」

此外，旅程中，張秀文充當陳詩欣的攝影師，為她拍下不少美照，陳詩欣亦有PO靚相配文，笑言多謝兩位老公「放人」，令她與張秀文都玩得好開心。