Bailey Powell　行性感贏晒

俗語有話「無心插柳柳成蔭」，意思即係無意中嘅行動卻獲得意外嘅成效，而呢句話套用喺美國性感網紅Bailey Powell身上，就最適合不過，依家一齊嚟睇吓佢嘅入行經過啦！

打賭鬥氣

自細老師同父母都會同你講，做人做事都要有計劃，咁先至可以邁向成功，之但係凡事無絕對，有時無心插柳，反而可以得到意外收穫，好似出生於自美國加州聖塔克拉利塔嘅Bailey Powell，正係當中一個好例子。

憑住迷人樣貌及玲瓏浮凸身材，不但令佢成為炙手可熱性感網紅，踩入模特兒界之後，亦獲得相當高人氣，所以話有樣有身材，絕對係贏在起跑線。不過有趣嘅係，原來Bailey Powell之所以成為性感網紅，原來係因為同朋友打賭！話說喺2017年時，佢有個想成為網紅嘅女性朋友苦思點樣能夠爆紅，於是佢便跟朋友建議方法，卻被朋友揶揄佢嘅方法唔掂兼冇新意，因而令Bailey Powell好唔忿氣，於是便跟對方打賭，各自用自己嘅方法，邊個能夠令IG粉絲突破10萬嘅就贏！

充滿信心

Bailey Powell坦言當時雖然係誇下海口，但其實佢亦充滿信心，事關佢嘅方法相當簡單，就係分享性感火辣照，向粉絲大派福利，而事實證明係橋唔怕舊最緊要受！當然亦因為Bailey Powell嘅顏值甚高，加上性感造型盡顯火辣身材，尤其胸前深溝更係勁吸睛，結果唔使一個月，佢嘅IG粉絲已突破10萬。

不過Bailey Powell贏咗呢場打賭之後，仍然繼續分享辣照，唔係因為佢愛上做性感網紅，而係在於當時佢已經係一位模特兒。原來佢喺網上人氣急升之後，獲得模特兒公司注意，經過幾次邀請下便正式加入模界，並先後為多本男士雜誌拍攝寫真及封面。就係咁，Bailey Powell亦樂於繼續經營社交帳號做網紅，既可以保持人氣又盡情吸金，認真一舉兩得。

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：36F-25-36

如果想知道乜嘢叫做性感得嚟又健康，睇吓Bailey Powell嘅寫真就會明白晒！佢嘅寫真唔會太大尺度，露得啱啱好，輕易挑起男士嘅慾望。