【是日通勝】

農曆八月三十

甲辰年 癸酉月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、出行、開市

忌：嫁娶、成服、治病

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：謀事阻力大，回報少於預期，無奈又無助。

金牛座：事業運急升，愛情運卻下跌，專注工作吧！

雙子座：好朋友是你的資產，多聚會對事業有幫助。

巨蟹座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心有益。

獅子座：事業運差，謹記謀定而後動，欲速則不達。

處女座：收入與付出不成正比，內心難免感到失落。

天秤座：事業運下跌，幸好財運好轉，毋須太擔心。

天蠍座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

人馬座：異性緣強，今天有可能遇上你的真命天子。

山羊座：遇到麻煩忌慌失失，保持淡定可找出對策。

水瓶座：運勢全線下跌，事業運最差，頭頭碰着黑。

雙魚座：整體運勢皆上升，多用綠色對你更為有利。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）蛇 健康差

鼠：偏財旺，審慎投資，容易有意外收入。

牛：工作氛圍相當差，易跟同事互相指摘。

虎：跟同事合作無間，工作表現如有神助。

兔：受人事問題困擾，易跟同事互相猜忌。

龍：感情關係出問題，愛與不愛要搞清楚。

蛇：是日沖煞，健康運稍遜，容易有意外。

馬：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

羊：病向淺中醫，若身體不適應及早治理。

猴：不利投資，易迷失方向，破財風險高！

雞：謀事踏實，按部就班，易獲別人賞識。

狗：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

豬：好人有好報，有能力不妨為同事分憂。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

肖狗者之姻緣錦囊

‧戀愛特色

無可否認，肖狗者的感情態度屬於堅貞不二的類型。雖然並非每段感情都能開花結果，但肖狗者每次談情說愛也會十分投入，總是付出真心真意，期望對方成為自己的終身伴侶。

因此，肖狗者一腳踏兩船的機會少之有少，在十二生肖中，肖狗者與初戀對象結婚的機率也比較高。他們很重視與伴侶間的相互信任，也不容許別人入侵自己的感情世界，如果伴侶有異心，甚或出現第三者，肖狗者是無法容忍，也會受到極大的打擊。

肖狗者對伴侶能如此忠誠，固然值得欣賞，但部分肖狗者會顯得佔有欲及猜疑心過重，反而影響與伴侶的關係，值得多加注意。

‧男性貼士

肖狗的男性對愛情十分忠誠，但因太過倚賴直覺，所以選擇對象時，判斷力有所不足，以致幾番兜轉，才能找到理想的對象。不過，肖狗的男性對妻子十分疼愛，也很愛護子女，是很稱職的丈夫。

‧女性貼士

大部分肖狗女性平日熱情主動，但一遇上心儀對象，卻會變得猶豫不決，反而不敢表達自己的情感，以致錯失不少發展機會。所以若一心追求肖狗的女性，必須多加主動，並向對方表現出真心，才能打動芳心。