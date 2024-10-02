「鬼眼仔」希利祖奧士文自爆因一個原因離開荷里活

美國男星希利祖奧士文（Haley Joel Osment）於1999年憑賣座恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）而爆紅，成為當紅童星。之後他再在多部大片包括《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）以及《拉闊愛的人》（Play it Forward）等，然而他在事業高峰之際毅然離開荷里活繼續升學，最近他受訪時解釋當年為何離開荷里活。

現年36歲的希利受訪時說：「我啲屋企人喺我初入行時同我講過話：『如果唔過癮，你聽日就可以唔再做（明星）。』」而當他升到大學時他就選擇讀戲劇，他當時想了又想是否想以演員作為終身事業。最終2006年希利決定離開荷里活遠赴紐約的藝術學院繼續升學。他表示一個理由令他決定離開洛杉磯：「那段時間喺洛杉磯嘅名人狀況，係相當緊張嘅幾年，當時，出現一種非常掠奪性、侵略性嘅小報。我記得那段日子自己好開心可以唔再住喺洛杉磯。」

【反叛期犯事被捕】

與大部分荷里活童星一樣，希利於青少年期間亦犯過事，他於2006年因醉駕無牌駕駛炒車被捕，當時他駕駛汽車時失事撞爛郵箱並因此而導致肋骨與肩膊受傷，警員發現他冇駕駛執照之外，他亦被驗出酒精含量超標，而警員更在車內搜出大麻。最終希利被判緩刑3年以及接受60小時的酒精改進及教育課程和參與為期半年的戒酒會。希利的「乖仔」形象從此蕩然無存。