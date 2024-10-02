娛圈單打︱風水輪流轉　姊妹冇情講

同行如敵國，人人爭上位，幾老友都冇情講，何況係咪真老友根本冇人知！嗱，聲夢小天后炎明熹（Gigi）自從被指拒絕續約後，就畀TVB掟入大雪櫃，同期的聲夢老友唔乘勢攝位至奇。呢，好似鍾柔美（Yumi），近期密密做冇停手，做完港姐表演嘉賓不久，又出席商場活動，仲被指好多Job都係執Gigi二攤。

之不過Yumi就話之你，實行密食當三番。佢話喎，所有工作都係公司安排，最近忙於工作，已鮮有跟Gigi聯絡。所謂人情紙咁薄，娛樂圈更加係跟紅頂白，邊有咁多好姊妹吖。何況Yumi不嬲自視甚高，年前曾傳出佢不滿公司將所有資源集中喺Gigi身上，憤而計劃出國讀書，只係後來改變主意，留在香港讀副學士。

家吓Gigi被迫退下火線，Yumi則備受力捧，仲有劇拍，同邵美琪做兩母女，梗係笑晒啦。話時話，Yumi早就被指為跟鍾嘉欣撞樣，唔知拍劇成績會唔會有正版咁好呢？

反觀Gigi就陰功豬咯，冇工開只能間中在社交網Update近況，做得最多就係踎喺後樓梯唱歌！堂堂小天后，英雄無用武之地，唔慘情就假。呢嗱，外界指出道3年的Gigi同TVB份約仲有排先至完結，TVB眼見投放咗咁多資源喺阿囡身上，梗係唔想輕易放走會生金蛋嘅鵝，於是想再加簽長約。Gigi曾要求TVB準時出糧，反映錢絕對係雙方拉鋸的一大原因，加上Gigi覬覦內地市場，TVB份糧自然滿足唔到佢。咁冇計啦，惟有喺大雪櫃再坐一會，至於將來個世界係點，就要睇小妮子造化啦。