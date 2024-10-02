張曦雯譚俊彥望拍《廚房強人》　龔嘉欣親授茶葉蛋秘技

藝人張曦雯與譚俊彥近日現身內地網上節目為劇集《企業強人》作宣傳，兩人笑言若有機會再合作強人系列，會建議開拍《廚房強人》，因為他們分別是《美女廚房》及《男神廚房》冠軍，所以合作就是完美。

《企》劇是關於物流行業，張曦雯坦言對物流行業的了解就是網購，譚俊彥稱網上買得最多是吃的東西：「辣條及火腿腸，因為香港比較難買到，自己以前北漂的時間或者在橫店經常會吃的東西，回到香港會挺懷念這些味道。」兩人又談到劇中有些個鏡頭是由張曦雯負責掌機拍攝，譚俊彥直言美女的待遇就是不一樣：「我們去碰一下機器，幹嗎碰機器，別玩，你過去。」

另外，在挑戰默契考驗時，主持人問到張曦雯最討厭的食物，譚俊彥表示是有營養的食物，張曦雯即想起一件趣事：「我們開工時會萬歲，這部戲是我哋第一次認識，他以為我喜歡吃很健康的食物，午餐的時候，他買給其他人都有很好吃的東西，他給我的是沙律菜，我說為甚麼我要吃菜，我要吃燒烤。」

藝人龔嘉欣在無綫劇集《企業強人》中親自為陳豪下廚，現實中則在社交網分享龔嘉欣她平時不喜歡吃雞蛋，但偏偏又喜愛茶葉蛋：「方芳煮嘢食好似好恐怖，現實嘅我就學習中啦。平時我唔係特別鍾意食雞蛋，但係茶葉蛋我就好鍾意食，同埋原來都算容易整，夠足料，真係好好味，我通常一次過就整五至六隻左右😋你都試吓啦！。」

嘉欣又分享整茶葉蛋的小小心得：「如果想入味啲就放耐啲先食，同埋要敲雞蛋，盡量將外殼敲碎啲，會入味啲，材料分量就可以按自己口味可調節。」

烹調時間：30 mins

材料：

．雞蛋 6 隻

．紅茶 5 g

．八角 2 粒

．小茴香 2 g

．桂皮 2 g

汁料：

．生抽 25 g

．老抽 15 g

．糖 30 g

．鹽 5 g

．水 600 ml