底妝斑駁該如何拯救？

即使已經踏入初秋時節，但天氣仍然炎熱且濕度高，如同身處焗爐之中，分分鐘汗如雨下，完美精緻的妝容隨之變得浮粉、脫妝。除了出門前的定妝功夫很重要外，補妝同樣是保持完美底妝的秘笈。不過，補妝可不是直接用粉餅按壓全臉這麼簡單，這樣只會讓底妝更卡粉厚重。實際上不同的脫妝情況都有對應的正確補妝方法，快點試試以下技巧吧！

高溫會導致臉部出汗、出油，引致溶妝、脫妝，底妝變得斑駁，瑕疵全部暴露出來，不少人的第一反應就是拎出隨身攜帶的粉餅，用粉撲狂拍臉部，但這樣做反而容易讓妝面更厚重並卡粉，加重底妝的斑駁情況。皆因臉部的油脂尚未清理就上粉狀產品，令底妝變得一塊塊，沒法拍勻。因此，在補妝之前就需要先判斷自己脫妝的程度，再採用相應的產品和補妝技巧。

脫妝情況1：臉部泛油光

如果只是臉部略帶油光，底妝大致還是完整，這種情況下可先用臉部吸油紙，或紙巾輕輕按壓泛油光的地方，將油脂吸走；此時，千萬不能有拖拽的動作，否則會破壞鬆動的底妝。然後再以粉撲按壓在粉餅上左右旋轉取粉，並在手背上輕拍控制用量，按壓T區、臉頰、鼻翼兩側和下巴，不僅將臉上溝壑隱形，還能起到提亮效果，令面部更為立體！如果出油量比較多，可能每2至3小時就要重複以上步驟。

脫妝情況2：浮粉、卡粉、斑駁

如果感覺底妝與面部不夠貼合，臉頰、下巴、鼻頭等區域出現白色一點點，粉底卡在皮膚的細紋裏，或是暗瘡處乾燥起皮，就建議先局部溶妝，再補妝。可利用隨身攜帶的潤唇膏、護手霜等含有油份的產品，在斑駁的區域打圈塗上產品，並以手指打圈按摩乳化該區域的底妝。然後，以紙巾印乾淨，再以手指模糊邊緣，最後用氣墊或粉餅補上底妝即可！

增添臉部血色

不過，補妝後會令臉部的妝容顏色變淡，特別是胭脂；加上以粉餅按壓後，臉部略顯蒼白。如果手上沒有胭脂和化妝掃，但相信大家一定會帶唇膏出門，只需以拇指根部按壓嘴唇，再按壓臉頰即可。