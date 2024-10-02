【簡潔生活學】物品應放枱面還是不放？

枱面，是一個功能性的平面空間，很多時收納師會建議盡量清空，因為除了視覺上夠乾淨清爽，對工作效率及心情都有正面提升。重點是，當習慣甚麼都隨手放枱面，慢慢會愈積愈多，能夠使用的空間便大減。不過，有些人試過將枱面清「零」時，卻感到十分不便，因為不放枱上，便容易忘記東西在哪，或是每次都要開開關關大小抽屜。

那麼，枱上應該放東西還是不放好呢？

以上情況，相信是「過分」解讀清空的意思了。無論是辦公枱、書桌或是飯枱，不放雜物是避免影響真正用途，所以理想的做法是：只放使用頻率高的物件！即是一天內最少用一次或以上的物件。

這樣收納可減少經常開關櫃桶的步驟，例如在辦公枱，只放常用的文具、文件或是印章等等。而飯枱上，最多就是紙巾盒、水果籃、花瓶等，不應放無關痛癢的東西，例如：耳筒、棉花棒、口罩、膠袋、舊雜誌報紙、信件等等。可能你會說，我常常在飯桌那邊看雜誌，不是更方便嗎？信件要繳交款項，放枱面上看到才記得呢！

明白到每個人都有自己的生活習慣，但「隨手放」或「暫存」的習慣，往往成為日後「雜亂」的元兇，所以物品應該安放在恰當的位置，萬一真的空間不夠，飯桌平日也用來工作或溫書，可以怎辦？建議可善用一些桌面收納架，先按自己的習慣，了解每天必須要用的物品有多少，再按數量而決定收納架的大小。

除了固定的桌面收納架，也可以考慮流動式收納架或收納車，將常用物品放入收納架內，每次工作完便將物品放回收納架，一手拿回房間或櫃內，這樣飯桌上便可快速保持整潔及靈活使用空間了。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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