無綫「御用八婆」李漫芬千字文宣布離巢　結束18年賓主關係

無綫「御用八婆」李漫芬（Fanny）當年為追夢，毅然放棄銀行的高薪厚職，更賤賣物業入行，加盟無綫由主播做起。年屆50歲的她決定轉跑道，昨日（1日）在社交網發千字文，宣布離巢，結束18年賓主關係。

她突然發長文透露離巢消息，字字感性：「從電影場記、副導演，再轉到幕前、輾轉由東亞衞視再到TVB、原來在這平台已18年了，今天，要說再見了，人生有很多可能性，感恩在這學習到和遇到的，令我堅強茁壯成長！」她頭11年擔任娛樂新聞台主持，主力負責外景訪問，令她和媒體友好及明星好友建立了友情，從而獲得品牌信任找她當司儀。她又感謝一眾幕後，最窩心的是一位化妝師：「試過有化妝師在我耳邊細細聲說，我專登用心幫你化妝，希望多點監製用你， 這些都溫暖了我的心。」

2017年與圈外靚仔男友談成坤（Alvin）結婚，李漫芬翌年誕下女兒談在心（Alfa），現時已入讀小一，並遺傳爸爸強勁運動基因成為游泳健將。她指婚後轉做演員，很感謝差不多第一時間起用她的兩位監製林志華和方駿釗，讓她有機會拍攝《致命復活》的貪錢大嫂和《一屋老友記》的市儈川嫂，令她開拓「御用八婆」之路，至於去年播出的《羅密歐與祝英台》的一樓一Rose姐，則是她入行以來戲份最重一次。她又表示：「我真的真的很喜歡當司儀、主持人和演戲，承蒙客戶們一直的愛護，我聆聽自己內心的聲音，趁自己還有力氣有夢想有能力，勇敢行出這步，去打開人生另一頁」。

李漫芬透露離巢後除會繼續做司儀和主持，亦會努力做直播帶播和繼續自己公關公司的工作。李漫芬經常兩母女拍住上開工，可愛女兒Alfa都有參與拍攝工作，令她成為星媽，而李漫芬的哥哥李漢傑也很厲害，本身是機師，並曾出書，李漫芬與家人曾到書展為哥哥撐場。