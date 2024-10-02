Ian完全唔知Edan Jer各有戀情　擇偶要同頻率溝通到

男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（2日）出席化妝品牌活動，他指自己是一位非常講究儀容的人：「我雖然平時出街唔會化妝，但前一晚會諗好着咩衫。」提到Ian出道5年推20首個人單曲，問到可會慶祝？他就表示等到推出100首歌才考慮慶祝，又言想出個人專輯，讓歌迷能夠聽到自己不同風格的歌：「因為我已經寫咗過千首Demo，但有啲比較sidetrack，咁喺現今單曲嘅年代，未必可以好好咁搵到一個位置或者時間出一首歌，所以專輯就可以畀大家聽到唔同曲風。」另外提到團歌《Hunt You Down》，Ian就表示聽眾反應兩極，一部分可能會好鍾意，而另一部分可能會覺得不習慣：「不過有呢種反應都係好，因為音樂好主觀，肯聽肯討論已經好開心。」

Ian還提到近日與個人演唱會監製吃飯，透露有些事情在討論中，問到是不是準備開演唱會Part 2？他就笑言：「希望有機會發生。（開巡場？）想係想，有啲信息同細節想畀多啲觀眾欣賞。」

談到MIRROR成員Jer和Edan都有各自的感情生活，當中Jer被撞到與緋聞女友網紅插畫家Coey一同看家電，而Edan就認追林明禎，作為他們隊友的Ian卻表示對這些事情毫不知情：「我都係聽其他人講先知，因為我好少玩社交平台，同埋呢啲係人哋私事，我唔方便過問，畀啲空間佢哋，佢哋開心我就開心。（祝福Edan？）如果佢想當然會祝福佢，最緊要大家心想事成。」問到幾時論到他？他先是詐傻扮懵說：「到我咩？追到目標，開多啲騷？感情我暫時冇太多想法，因為嚟緊會有令我好興奮嘅項目，我想全心投入去做。」問到他喜歡的異性類型？他就坦言指以前自己可能會對特定一種類型的女生有興趣，但現在就覺得兩人的溝通和內在最重要：「同頻率、溝通到、靈魂交流到就可以。（玩音樂嘅女仔？）我冇諗過，因為以前另一半都唔係玩音樂。」

至於，MIRROR即將成軍6周年，Ian預告會有一連串慶祝活動，到時有好多和大家見面機會，答謝大家支持。