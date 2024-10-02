陳凱琳中門大開谷事業線　大爆老公或轉行執導演筒

藝人陳凱琳（Grace)今日性感亮相醫美活動，白色晚裝胸口中門大開，谷出事業線，非常養眼，Grace坦言自從做媽媽後更加貪靚，因為平日照顧小孩會忽略打扮，有時照鏡發現自己狀態不好，開始更注重護膚和飲食，現在減少吃甜和加工食物，只㨂營養食物。她透露昨日多了一日假小朋友不用返學，她邀請兒子的朋友仔來屋企食大餐，跟小朋友一起是最開心的事，笑言自己也變成小朋友，是保持年輕秘訣。

早前她完成每月一次行山任務，且一日內行兩次山，她解釋之前大仔有提過想陪她行山，但不以為然，於是她如常獨自行山後，回家發現大仔在等她行山，故為了履行承諾決定帶大仔再出門行山：「所以嗰日我行咗1萬1千步，老公（鄭嘉穎）都話履行承諾好緊要，（所以老公就唔應承去？）我第一日識老公就知佢係講得出一定做嘅人，態度好，好誠實，我都有叫佢10月一齊行山，佢話到時先算。」Grace透露嘉穎正在傾談工作，有建議他不如嘗試做導演拍片，平日Grace會將自拍的短片給嘉穎品評，聽取意見。問嘉穎也有興趣做導演？她說：「依家微電影或者網上短片好有趣，佢話做導演要睇時機，都可以玩吓。（夫妻檔？）可以，不過只限演夫妻，演情侶會好尷尬。（你想㨂其他靚仔合作情侶？）我屋企都有4個靚仔，老公加3個仔。」