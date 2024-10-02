李連杰「御用兒子」內地爆紅舊作被翻Loop　承繼「老竇」衣缽

國際武打巨星李連杰，年輕時曾拍攝《洪熙官之少林五祖》、《給爸爸的信》等作品，劇情中均飾演父親的角色。而昔日作為李連杰「御用兒子」的武打童星謝苗，轉眼已經40歲，並成為內地武打巨星，一直參演內地動作電影之餘，去年亦來港參演謝霆峰主演的《怒火漫延》，與此沙等中國演員後輩同場演出。

謝苗最近因為新作《火遮眼》煞科，他亦因為從網絡電影回歸大銀幕而翻紅，被內地媒體與網民形容為「動作電影的希望與未來」。不少內地觀眾翻看他童年時期的作品，除了與李連杰合作的電影，更包括合作周潤發、邱淑貞及梁家輝的《賭神2》！謝苗作為李連杰「御用兒子」從小已經在北京修習武術，以童星出道後仍繼續在中學練武，直至2006年於首都體育學院畢業，正式以武術演員身份加入影視圈。

謝苗多年來在電影中不時飾演孫悟空與武僧的角色，曾於2019年主演內地電影《方世玉之蓋世英雄》，飾演李連杰的著名角色之方世玉。早前謝苗亦事隔數年再次拍攝《新方世玉之英雄歸來》，繼1995年《小飛俠》後再次與吳孟達合作，電影亦已成為達叔遺作。謝苗在正式出道後，一直沒有重新周潤發、李連杰等國際影星合作，獨闖個人的道路與領域，他亦曾指：「有些事不是看到希望才去堅持，而是堅持了才看得到希望。」在他的演藝路上，亦足顯出豪言背後的精神。