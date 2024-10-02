林穎彤陷「擾亂罪」壓力爆煲　遭鎖上手銬及「臭格」羈留

童星出身的林穎彤（Bella）入行22年，去年與緋聞男友鄭雋熹捲入JPEX案風波，同時又因涉在公眾地方行為不檢惹上官非，雖然最後擾亂罪罪名不成立，但長達一年的官司令她飽受沉重壓力，亦令她被無綫「雪藏」，幕前工作全面煞停。預計不會獲續約的她，積極尋求去向，去年10月已開始為離巢鋪路，進修「應用營養學及營養補助劑基礎證書」，今年7月完成課程。

早前她發長文及片段分享自己的最新動向，直言近兩年的經歷令她脫胎換骨，表示︰「#套劇咁啊 #真係人生如戲 #其實發生咁多事唔黐線都算係咁」。展開人生新一頁的Bella拍片分享心聲，交代去年的經歷。她在社交平台分享了「找尋自我之旅 #2」，名為「黑夜落幕 曙光來臨」及「凡事發生皆有利於我。」

Bella將一年發生的事用90秒片段敍述。自爆去年8月她被控「擾亂罪」一度被鎖上手銬，俗稱「臭格」內被羈留了三天。她憶述：「當日我開開心心全程投入上學進修生涯，有一日如常同家姐傾電話，打算晚上同朋友食飯之前，過去陪佢一陣，點知…就俾人拉咗，仲羈留咗三日，當時我律師打畀我媽咪，同佢講聲唔使擔心我失咗蹤，順便麻煩佢幫手拎啲所需用品畀我，但我媽好搞笑，以為詐騙電話，cut咗律師線。三日之後我由羈留室直接鎖上法庭，再經歷不斷上庭審訊嘅日子，足足一年後罪名不成立還我清白，當時真係流咗兩行眼淚出嚟。」

官司在身面對公眾壓力，以及網民抨擊令她感到委屈而崩潰爆喊，她續說︰「嗰段期間除咗自己嚇親，面對有啲譁眾取寵嘅新聞標題，網民惡意抨擊，仲將一啲唔關你事嘅報道，都要拉埋你個名嚟寫，嗰種有理說不清嘅委屈，確實好無助。嗰排覺得好大壓力，間唔中都會崩潰喊下。」

Bella除了對經歷作出控訴外，但事件令她體會到逆境裏暗藏祝福，表示︰「後來我反覆思考，一件事可以有兩面性，由我將『點解會發生啲咁嘅事喺我身上？』呢個諗法，變成『呢件事教咗我啲咩？』慢慢神奇嘅事係會發生，原來挫折係令你成長嘅一個轉捩點。我繼續朝住目標邁步前進，發現一切都係最好嘅安排，上天要磨練我嘅心智同意志，等你可以承接送畀你嘅禮物。人生新階段，正式開始。」她還tag了「#如果你經歷緊生活不如意 #身體上精神上覺得好疲憊 #請你相信我一定要堅持落去 #做好自己 #上天會引領你去編寫人生美好的下一章節」。