勞斯萊斯純電Spectre 豪奢新典範

Spectre不僅是勞斯萊斯品牌史上首款純電動車，車上不少設計及配置更是該品牌史上之最，包括它的發光面罩是有史以來最闊車側後板件是有史以來面積最大、車門是有史以來最大兼且是100%鋁製、空氣動力表現更是有史以來最出色。此外當然不少得一些新功能設計，例如踩Brake自動閂門功能等。Spectre基本售價大約$840萬，而我們今次試駕的這一輛加了幾個Options，包括：雙色車身、雙色線、定制紫色別注車匙及流星星光車頂等，售價約$996萬而已。想知更多？請睇片。

規格表

車型：雙門四座位純電轎跑車

電池：102kWh高壓鋰電池

最大馬力：584hp

最大扭力：900Nm

驅動：前及後軸馬達、四輪驅動

0-100km/h：4.5秒

續航力：530km（WLTP）

充電時間：195kW DC直流電（10-80%）34分鐘；50kW DC直流電（10-80%）95分鐘；22kW AC交流電（0-100%）5.5小時

車身體積：5,475×2,017×1,573mm（長×闊×高）