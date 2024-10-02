陳山聰生日充滿驚喜　獲胡定欣林夏薇送蛋糕慶祝　

視帝陳山聰、陳展鵬、林夏薇、胡定欣及朱敏瀚等今晚現身紅館出席公開活動。今日正日生日的山聰夥拍展鵬及姚子羚等於活動上合唱，壽星仔更於後台獲一眾藝員同事為他切蛋榚慶生，教他大感窩心。談到生日願望，山聰表示：「希望身體健康，大佬（囝囝Jaco）快高長大啦。（佢送乜嘢俾你？）蛋榚同吻囉，本來今晚諗住完騷先去食飯慶祝嘅，不過唔想搞到太夜嘞，佢聽日又要返學，所以昨晚食咗飯嘞。」現場，胡定欣和林夏薇在後台向壽星仔送上生日蛋糕慶祝，溫馨滿載。陳山聰聰表現興奮得手舞足蹈。

出名人緣好的山聰，除早前獲大班粉絲為他搞生日派對外，好友佘詩曼、胡定欣、林夏薇及袁偉豪夫婦等亦分批提前請壽星仔食飯。飯局中生日蛋榚食唔停，Jaco繼續深受一班叔叔姨姨的歡迎，搶鏡非常。今日出發前往紅館前，山聰先食長壽麵攞意頭，於社交網留言：「食碗長壽麵去開工﹗」獲不少網民留言祝福。而陳展鵬則忙於為愛女小豬比報讀小學：「幫佢報咗幾間學校嘞，遲啲會陪佢去面試，我發覺佢做正經嘢時，都表演得比較緊張同怕醜囉。」山聰聞言即打趣﹕「我諗好快輪到我﹗」

另外，與陳曉華傳出戀聞的朱敏瀚聞得記者連聲恭喜，即回「多謝」，卻否認有結婚的打算。談到陳曉華，他表示大家有了解的空間：「咁都有約食飯，朋友可以食飯嘛。（同JW嘅緋聞告一段落。）我同佢由始至終都只係好朋友，我好感恩呢幾年每逢工作都會遇啲好人，好似我同張振朗咁，好到大家懷疑我哋嘅關係。」他又透露剛與張振朗及周嘉洛於歐洲旅行了兩星期，令彼此兄弟情增進了不少。

至於林夏薇被問到好友兼新劇《大生意人》的拍檔陳曉被傳明年官宣離婚，她坦言不過追問對方私事，開工時亦只談工作，當被問到有否見過對方太太陳妍希來探班，她回應﹕「有時我哋都分開嚟拍，所以真係唔清楚。」