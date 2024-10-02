Jeremy一改形象　MV中化身惡棍

男圑MIRROR成員Jeremy（李駿傑）在最新作品《Villain》中一改形象，MV中以惡棍造型示人，原來用心良苦！Jeremy道：「今年推出嘅個人單曲《唯美本尊》同埋《TOXIC!》，都叫大家強壯自己嘅心靈，今次用上Villain惡棍嘅形象，係好想大家喺面對負面嘅事情嘅時候，會用惡棍嘅心態去面對：『你哋蝦蝦霸霸，我唔驚你哋㗎！』係咁樣去面對佢哋，令到自己開開心心，可以做到自己想做嘅嘢，然後Enjoy自己生活，同時面對好多唔同嘅難題。」

為了配合歌曲主題，在MV中化身惡棍！Jeremy搞笑介紹：「我今日好壞呀！今次造型比以前再多啲唔同感覺，第一次用headband，又有唔多正經嘅西裝，仲有格仔恤衫，都係有別於自己以前MV造型，喺造型上係有新嘅挑戰，同埋唱法上都想再有少少壞感覺，希望有啦！」

其實這個七彩繽紛的造型，十分配合即將舉行的《MATCHICAL LIVE 2024》演唱會，Jeremy亦率先透露：「《Villain》係會喺個show首次獻唱，首歌咁colourful，同個show都好夾，相信到時會有唔同嘅色彩出到嚟，好期待到時唱俾大家聽。」

MV其中一幕是用上一部被煎皮拆骨的私家車，Jeremy回憶道：「MV用上一部爛咗嘅車，又同dancers做mood shot一齊玩，呢件事好chill好搞笑，因為拍嘅時候唔知要喺架車度做啲乜，咁咪大家feel下啦，好似係咁喎，玩下啦 ，但出嚟效果好似係好壞嘅感覺。」

平時的Jeremy總予人乖仔感覺，他坦言：「我平時冇乜壞嘅moment，化妝之後最壞，因為要做嘅表演都好壞，所以化妝後係最壞嘅。」