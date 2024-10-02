高傲女同事　撻着話咁易

性格冷傲卻人索偈正嘅辦公室女郎，對男士嚟講係咪特別有幻想呢？因此四仔界有唔少以此為題材嘅作品，當中嘅香艷程度更係睇到人慾望高漲，好想同呢班OL喺辦公室較量一下。

爭住嚟食

正所謂「瘦田冇人耕，耕開有人爭」，就係呢套由Deeper製作《The Predatory Woman #2》嘅主題，由巨乳脫星Blake Blossom、Cherry Kiss等參演，故事講Blake Blossom所飾演嘅辦公室女郎，雖然魅力非凡，但係冷傲性格，因而冇男人夠膽埋身。直到某日公司嚟咗一位年輕才俊向Blake Blossom展開熱烈追求，更成功一親香澤，卻估唔到引嚟其他男同事妒忌，一場激烈嘅情慾角力就此展開。

「毛」法抗拒

外表高傲，內裏淫蕩嘅OL，喺四仔作品中司空見慣，既然係咁，點解Pure Passion出品嘅《Perfectly Trimmed Bush #16》咁值得推介呢？單係睇演出陣容有Kyler Quinn、Lulu Chu、Addison及Madison Wilde等高顏值嘅人氣脫星坐鎮，已值得捧場，加上今次加入喜劇元素，令四仔迷睇得更加過癮。講述Kyler Quinn等索女喺辦公室生人勿近，卻原來每次見到男人嘅腋毛會好興奮，有男同事發現秘密後便以「毛毛」挑逗，結果令班女嘅淫性一發不可收拾！

真空秘密

平日冷傲嘅女同事，裙下竟藏有不為人知嘅秘密？想知秘密係乜？就要睇Deep Lush推出嘅《Infatuation #3》喇！由4位癡女脫星演出，Cool到爆嘅佢哋每日都會着短裙返工，有一日被男同事發現佢哋原來裙下真空，天生有露出癖，唔着底褲只因覺得興奮又刺激。之後嘅劇情發展，當然係嚟返場肉體交鋒，雖然劇情有啲老土，但勝在砌得精彩！

碟評

高傲卻放蕩，冷傲卻熱情嘅女同事，正係今次3套推介作嘅賣點，只係講到當中最具冷傲味道，以《The Predatory Woman #2》中嘅脫星演得最為神似。若論娛樂性，加入喜劇元素嘅《Perfectly Trimmed Bush #16》係最佳選擇，如果鍾意癡女演出，《Infatuation #3》絕對唔可以錯過喇！