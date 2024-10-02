Missha　冠軍級白衣天使

唔少日本美艷女優都係兼職性質，趁工餘時間先會拍攝寫真騷其火辣身材，平日就做番一個普通打工仔，咁佢哋嘅正職係做咩呢？例如有辦公室女郎，亦有人原本係白衣天使，好似Missha就係其中一位喇！

選美出身

每年都會有乜乜小姐競選，之但係聲勢已經冇以前咁勁，少咗人喺屋企坐定定睇電視直播選美比賽，而且對得獎佳麗更係冇咩印象添！相反日本人就好重視選美活動，每每選出潛質優秀兼身材吸引嘅美人兒，所以話日本男士最有眼福，絕對唔係亂噏㗎！仲有唔少寫真女優都係參加選美活動而入行，好似今日同大家見面嘅Missha就係「Miss FLASH 2022」嘅冠軍佳麗，佢能夠喺多位參賽者中脫穎而出，足見佢實力強勁呀！今年30歲嘅佢，初出道拍寫真時仲有啲Baby Fat同水腫，但係經過努力做運動後成功收身，連塊面都尖咗，令本來甜美而帶陽光美嘅面孔更添幾分美艷。

風格大膽

Missha喺兩年前投身寫真工作，由於佢笑容甜美燦爛又充滿陽光氣息，而且身材豐滿，心口對H奶同美巨尻都夠晒吸睛，所以成功摘后冠，實力毋庸置疑。理論上，奪得冠軍之後有主辦單位力捧，氣勢應夠可以谷到勁一勁，但係點解Missha嘅人氣只係一直保持住平穩發展呢？因為佢其實只係兼職拍寫真！

話說Missha參選嘅時候仲修讀緊護士課程，到家陣佢已經正式成為護士，所以有「寫真界南丁格爾」之稱。雖然佢係白衣天使，但係演出風格相當大膽，好似喺最新推出嘅寫真DVD《食べごろ果實》中，佢就換上好多有戀物癖感覺嘅情趣打扮登場，同佢嘅護士正經形象完全唔同，帶畀寫真迷新鮮感。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：37H-25-36

Missha雖然忙於正職工作，但係亦相當積極出席各大小攝影會同粉絲見面兼搵銀，從其社交網當中就可以留意到相關情報，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感自拍照啦！