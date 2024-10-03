陳法拉氣質完勝　許瑋甯黑面神捱批

港、台3大「氣質女神」陳法拉、許瑋甯及張鈞甯於法國巴黎時裝周同場現身，即時互相角力、爭妍鬥麗，法拉可謂「完勝」，不論樣貌、身形、人氣俱勝一籌，「零走樣」被指跟11年前《衝上雲霄II》中的「Holiday」無異，而黑面的許瑋甯則被嘲又肥又兇。

繼日前多位內地及韓國美女出席米蘭、巴黎時裝周活動後，前日港、台「氣質女神」陳法拉、張鈞甯及許瑋甯齊齊現身品牌時裝騷，3女同場即時引起網民熱議，將她們的顏值、身材互相比較。不過，最終法拉可謂「完勝」，絕大部分的網民齊推法拉為至美女神，指她不論穿搭、樣貌及身材都「零走樣」，自信、氣質、內在美兼備，更指她跟當年在《衝上雲霄II》中的角色「Holiday」根本沒分別，有粉絲留言：「完全沒變，很自然」、「沒有科技感，超好看」、「這才是明星」。

法拉多年前成功進軍荷里活打響知名度，近年不時要飛到世界各地工作的她，剛剛才跟影帝級男星哥連法奴（Colin Farrell）合演新片，而她近日一到埗法國時已非常興奮，並更新社交網限時動態，PO出於街頭歎麵包的照片。雖已貴為兩孩之母，但前日於出席活動穿上純白背心高衩裙的她，簡潔優雅，高貴大方，粉絲指她容顏、身材均保養得宜。

至於與法拉同坐睇騷的許瑋甯即時「降呢」被比下去，穿着Oversize斜紋外褸搭配「黑絲」的她，顯得身形臃腫，臉大頭大，相當「大件頭」，網民直指她變肥了。而她與法拉坐在一起卻零交流，全場黑臉沒笑容，反觀法拉則跟隨現場音樂輕輕搖動，臉帶微笑享受其中，有網民留言：「她倆的眼神，各自瞧不起」、「我覺得陳法拉完全沒有瞧不起人的感覺，反而心情挺好，還有點調皮，跟以前一樣性格開朗，許瑋甯讓我有點意外，跟平常有點不一樣，有點兇。」不過，許瑋甯前日重遇多年前曾於時裝周碰頭的日本女星小松菜奈時，即時親切擁抱問好，互相問候一番。

事後法拉於社交網分享時裝騷上與許瑋甯、游泳運動員何詩蓓等的合照，並留言：「在過去的經歷中，時裝騷可能太簡短了，但今天這個時裝秀超出了我的期望，從在大宮殿令人眼花繚亂的表演到午餐會，在那裏我遇到了好多令人難以置信的女人，再到歌劇院的芭蕾舞和晚餐之夜，感覺到被愛和啟發。」而許瑋甯於完騷後亦拍片表示最滿意會場以鳥籠造型設計的明亮玻璃穹頂建築物，指這個建築元素很經典。

張鈞甯Nice爆打招呼

另外，台星張鈞甯狀態亦相當不俗，雖然與許瑋甯互動不多，並獲安排跟小松菜奈及韓團BLACK PINK成員Jennie同坐在另一邊，但身穿斜紋長裙的她，盡展其高挑身材，魅力十足。之後她換了另一型格服飾，戴上墨鏡於街上拍攝，又不時與粉絲打招呼，Nice到爆。至於上月才為影帝老公菅田將暉誕下第一胎的小松菜奈，繼之前宣傳電影《Who were we?》後，首次現身大騷，一身率性的搭配，流露出完美氣質。