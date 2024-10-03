【是日通勝】

農曆九月初一

甲辰年 癸酉月 庚子日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、飾垣、平塗

忌：問卜、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：34、03、41

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

金牛座：謀事要竭盡所能，不要一遇到挫折就退縮。

雙子座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

巨蟹座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

獅子座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

處女座：留意人際關係，以免事業與財運受到影響。

天秤座：事業旺，財運升，不妨買些東西獎勵自己。

天蠍座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

人馬座：過分慳家，忽視身邊人感受，好運會溜走。

山羊座：不夠主動是大忌，有可能令伴侶產生誤會。

水瓶座：心浮氣躁無助解決問題，沉着應對有必要！

雙魚座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）馬 健康差

鼠：面對誘惑要當心，已婚者勿搞三搞四。

牛：工作運不錯，沒有甚麼問題需要操心。

虎：生活上面對種種競爭，令你身心疲倦。

兔：事業運稍遜，有可能被上司刻意刁難。

龍：桃花旺，今天有機會發展一段異地戀。

蛇：不敢跟伴侶表明心意，內心有點鬱悶。

馬：是日沖煞，健康運差，身體容易受傷。

羊：跟周邊的人打好關係，煩惱會少好多。

猴：財運一般，少參與賭博，貪心易惹禍。

雞：好運降臨，一分耕耘可換來一分收穫。

狗：是時候在事業上爭取佳績，不要再等。

豬：財運稍遜，不懂得積穀防飢會有麻煩。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

生旺家宅陽氣的物品

陽氣足則運勢旺，如何通過室內布局來增加家居的陽氣，達到旺宅效果？

1.綠植

松樹、綠蘿、富貴竹、吊蘭、金錢樹等綠植不僅生命力旺盛，在中國文化中有着堅韌和長壽的寓意。將這些植物擺放在家中，既能淨化空氣，又能為家宅注入生氣和陽氣，有利於家人的身心健康。

2.增加陽光

在風水學中，陽光是提升陽氣最為重要、最為簡單的手段。若家宅因實際原因無法增加陽光，可利用陽光罐收集陽光，為家中增添陽氣。

3.「福」字貼畫

「福」字作為一種吉祥物，在宅內掛貼能夠增強家中的正能量和氣場，使家中的氣氛更加和諧，從而吸引更多的好運和福氣。

4.黃色枱燈

黃色燈屬於暖色調，在裝飾家居時，使用黃色、橙色等暖色調，能夠增加室內陽氣。

5.巧用風水品

適當地在家中擺放吉祥風水品，如葫蘆、泰山石、白水晶球等，有助化解陰氣，提升家宅陽氣。