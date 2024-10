阿諾舒華辛力加自爆欺騙好友史泰龍拍爛片

歌仔都有得唱:「朋友,我當你一世朋友。朋友,你試過將我營救。朋友,你試過把我批鬥。不竟難得有過最佳損友。」單係呢幾句歌詞就絕對可以反映荷里活兩大巨星阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)同史泰龍(Sylvester Stallone)嘅「難兄難弟」關係。最近兩位動作片巨星就難得坐埋一齊接受訪問,訪問中2人互爆對方嘅秘聞。

首先要為大家回下帶,阿諾同龍哥於80、90年代由於戲路同外形都接近因而鬥過你死我活,阿諾喺節目爆料指當年試過「跣」龍哥。佢解釋喺90年代初有一部叫《Stop! Or My Mom Will Shoot》(即後來《龍媽出差》)嘅動作喜劇劇本,佢睇完之後覺得個劇本爛到不堪,而當時佢知「對手」龍哥有意接拍,於是就諗計仔「跣」佢一鑊,阿諾話當時深知如果龍哥知道佢想演嘅話會千方百計同佢爭演。阿諾即打畀自己個代理人叫佢打畀龍哥個代理人,話畀對方知阿諾對個劇本超級鍾意,阿諾之後仲暗中打埋畀導演表示自己好有興趣演。

結果被阿諾估中,龍哥成功爭取演出,而套戲亦一如所料成為「大災難」,龍哥最後亦攞走埋《金草莓》影帝,他曾在訪問中表示《龍媽出差》是他拍過以來最差的電影,並笑稱是「整個太陽系其中一部最差電影」。