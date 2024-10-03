吳彥祖外父離世　心情直插谷底

剛度過50歲生日的藝人吳彥祖（Daniel），近日於社交平台發長文公佈外父離世的消息，字裡行間流露出深厚的「父子情」，教人動容。據悉，Daniel雖於美國長大，但內心思想十分傳統，年前雙親先後離世，已教他傷心不已，想不到如今另一位「父親」也撒手人寰，難怪Daniel心情直插谷底。

Daniel與妻太Lisa S.育有愛女吳斐然，一家三口十分幸福，但近日卻傳出Lisa爸爸離世的噩耗。Daniel沉澱與消化約一個月，才開始接受現實，他以英語發文表示：「上月我失去了外父，兩年前我父親亦離世了，真的很譏諷。自從2002年我開始和妻子約會以來，我就認識外父Gary Selesner， 我們第一次見面時，他比我現在年輕，並且已經是一名賭場的總裁了。他是個善良、謙遜、誠實和勤奮的人，從零開始努力，成為令人有遠見的領導層，從來沒見過他生氣。作為一名父親，他非常關心他的家庭。」

對於外父70歲便離開，Daniel形容「過早地被從我們這裡帶走了」，又感激對方在最初的時候，已歡迎他加入自己的家庭，並把他當作兒子般對待，不少粉絲留言望Daniel夫婦保重及節哀，最早重新振作。