一秒自測髮際線　兩大高額頭必剪髮型

髮際線的高低會影響臉型的比例，日本有一項民調顯示，大部分人認為髮際線超過7厘米以上就算是高額頭，但怎樣才能更快速地知道自己的髮際線屬於高還是低？其實只需要靠一隻手測量就能一秒知道！很多飽受高額頭困擾的女生，往往擔心會自曝其短而不敢大膽嘗試各種髮型，事實上還有不少高額頭適合的髮型，只要選對劉海，修飾髮際線的同時，也能顯臉小！

想自我測量髮際線高低卻沒有間尺？其實只需要靠一隻手便可以！坊間認為好看的額頭高度和臉部比例，在於眉毛與髮際線距離約3至4根手指以內。如果超過4根手指的闊度，則反映你屬於髮際線高，容易給人有種臉大、禿頭的感覺；相反，如果少於3根手指的寬度則代表髮際線偏低。

通常飽受高額頭的女生，都會擔心凸顯缺點而不敢嘗試新髮型。但其實主要選對髮型，就能整理髮際線，同時修飾額頭比例，打造出額頭飽滿的小臉效果。髮際線高的女生，往往伴隨「M型禿」的問題，額頭左右兩邊頭髮稀疏，呈現出M字型的禿頭，如果綁上馬尾就能明顯。不妨剪個胎毛劉海，利用碎髮和弧度，巧妙地修飾髮際線，並遮蓋額髮的空洞。

八字劉海同樣是高額頭女生的救星，較適合搭配中長髮。此髮型是將前額劉海修剪為數字「八」的形狀，並帶有微微C或S捲度線條，因此可有助修飾高顴骨、兩邊臉頰輪廓，幾乎所有臉型都適合該劉海。不過打理八字劉海時要保持髮根的蓬鬆空氣感，讓劉海維持在微彎的弧度，才能發揮小臉的效果。