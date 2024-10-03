Lolly Talk互揭唔剃毛假鼻　為88蚊冇晒偶像私隱

被視為女圑COLLAR最強敵手的女子組合Lolly Talk近日捲入隊員內訌是非，被網民嘲8位成員看似姊妹情深，但其實只是流於表面的「塑料女圑」。事緣有網友在社群平台發起「留言說Lolly Talk壞話，派錢了」，還上載多張88元的網上過數截圖作證，雖然不知是否真的有「課金」，但吸引大批網民留言湊熱鬧，其中有人爆大鑊亦留下「明貶暗褒」的句語，不過最令人感意外是，連Lolly Talk多位成員亦留言揭隊友「私隱」，花生度相當高。

Lolly Talk成員Yanny爆Mei Mei不剃毛：「見到Mei Mei冇剃胳肋毛，$88，多謝」；阿妹則指Elka：「有人去完廁所唔洗手，可以現金交收嗎？謝謝」；Elka拖Sinne落水：「有人成日唱唱吓歌放屁」；Sinne則話Yanny：「個腦冇紋（文路）」；Tania直指Ah Yo：「有人個鼻其實真係假嘅，可以現金交收嗎？」等，阿妹及阿蛋未見遭隊友爆黑材料。

Lolly Talk經理人接受訪問時表示：「只是某啲網友玩啫，好小事，佢哋見依家興呢個社群平台，咪搭吓嘴囉。」Tania則表示：「嗰位網友認真，我哋都認真，佢係假，咁我哋其實都係假嘅。」而Ah Yo就笑言：「見佢派錢，我手頭上又好多佢哋嘅黑料喎，叫埋班姊妹有錢一齊賺呀。」阿妹更謂：「唔係搞笑㗎，等咗呢個爆佢哋大鑊嘅機會好耐。」

Yanny就覺得正可賺錢幫補出唱片：「要搵番啲外快幫補吓，LK感情第二，金錢第一，冇錢就真係要解散。」Elka則澄清如廁後有洗手，但Sinne可有放屁就交由她本人回應，Sinne大方直認有「排氣」：「唱歌時肌肉有時收緊，有時放鬆，就自然哋會有氣體排出，而我排出嗰啲叫仙氣。」Mei Mei覺得課金爆料是好事，加踩多隊友一腳謂：「Yanny真留咗個假髮。」至於未有被隊友出賣的阿蛋說：「8個人Call車太貴，銀包就快要『歸零』，補貼吓交通費。」