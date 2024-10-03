秋日正好　品味特色下午茶

來到初秋，溫差變化大，偶然有雨，最理想就係咩都唔做，得閒約朋友歎番個下午茶，選用當造食材打造的小點心，再加上特色的主題，這個秋日，感覺正好。

人氣開心果

近期坊間出現很多開心果製作的美食，尖東五星級酒店因應Lounge重開，除設有專屬品酒區和微熏時光，供應全新的金錢雞春卷、花椒香葱牛肉他他和水晶酸薑皮蛋等佐酒小食外。於即日至11月30日會推出開心果狂熱下午茶，當中包括開心果意大利芝士蛋糕杯、開心果糯米糍、開心果千層酥和焗開心果鴨肝牛肉撻等主題美點，加錢可升級享用開心果鮮奶咖啡，徹底滿足對開心果的需求。

時令之選

秋日有很多時令食材，黃埔五星級酒店於即日至10月30日推出秋韻果漾下午茶，師傅利用無花果、香梨、肉桂、血橙等入饌，打造冰涼水蜜桃、鵝肝泡芙、煙熏三文魚牛油果撻、無花果撻、黑朱古力核桃蛋糕和糖香橙芭菲等美食，再加一杯秋日白桃氣泡特飲享用，美味清新。逢星六、日及公眾假期指定時段會有現場音樂演奏，氣氛更好。

優雅清香

芬芳香氣為生活添上樂趣，西九一間五星級酒店酒吧和法國香氛品牌合作，於即日至11月21日推出水生花香下午茶，下午茶架以啞金色拱門型設計配合白色元素小點，再加花和香水瓶造型設計，打造出北海道帶子配蜂蜜米餅、花花造型的薰衣草蜂蜜杯子蛋糕、香印提子蛋白脆餅、柑橘佛手柑慕絲和紫羅蘭梨子果凍等美食，精緻又散發清新香氣，每位客人可獲香氛體驗套餐及購物邀請卡。

周年之選

為慶祝35周年，灣仔五星級酒店和法國護膚品牌合作，於10月1日至11月30日推出絢麗不朽下午茶，鹹點有龍蝦沙律伴牛油生菜及魚子醬、鵝肝批配砵酒薰衣草及無花果、牛角包窩夫夾維珍尼火腿及芝士、安格斯牛肉他他和煙三文魚三文治等，甜點有栗子茉莉花白芝士蛋糕、豆乳銀杏法式夫、柑橘慕絲蛋糕和紅桑莓玫瑰蛋白餅等，配具美肌功效的養生特調綠茶更吸引，每位客人可獲免費全效抗老護理體驗套餐。

微熏之選

下午茶除茶或咖啡，也可選擇以配美酒品嘗,，灣仔雞尾酒吧近日推出多項主題美食，除有逢星期二的女士四小時無限暢飲氣酒酒、星期三至日下午5時至7時有「1+1」買一送一等活動外，酒吧更首推周末意式下午茶套餐，茶點包舌昆布牛油配鯷魚乾拼香脆麵包、吞拿魚他他配牛油果蓉夾餅、雞尾酒鮮蝦撻、奇亞籽迷你軟包配番茄及他他醬、菠菜芝士酥餅、意大利芝士撻、開心果醬馬卡龍和雲呢拿忌廉紅泡芙等，客人可升級加配120分鐘氣酒酒，感覺更自在滿足。