鄭梓浩被爆中學溝女同情敵險開拖　舊愛Grace前夫原來係特技大師

「中2生」鄭梓浩被踢爆偷食，男方被揭「世紀賤男」真身後10日發布千字文否認指控，更爆前女友Grace曾以第三者身份拆散別人家庭玩攬炒。有指Grace和鄭梓浩的中學同學Y，提供2人中學生舊照兼爆料，先爆男方中學花名「大口狗」，再踢爆他千字文講舊史內容冇句真；更同時揭露Grace有能力以過百萬助「軟飯王」追夢兼包養對方一家，全因前夫相當猛料，就是為超過200多部電影擔任特技指導，入行近40年的電影特技大師羅禮賢。

鄭梓浩被前女友Grace力斥食軟飯長達7年，期間又搭上內地「小三」，及被孫耀威人妻妹妹孫美賢包養，慘成過街老鼠的鄭梓浩，努力於粉絲群組安撫所剩無幾的忠粉；又發布千字聲明詭辯偷食風波，反咬Grace：「與Grace女士中學相識，但並非初戀，當年從她口中得知，她當時以第三者身份插足他人家庭及後並懷有身孕，我即果斷分手！」

沉澱中的Grace至今仍未回應鄭梓浩的反擊，反而Grace的舊同學Y就睇唔過眼，向傳媒披露事件真相，稱由1984年開始跟Grace齊讀中一至完成中學階段，力證對方求學時期冇大過肚，更指當年鄭家駒（鄭梓浩原名）是被分手！同學Y說：「Grace中文名叫鄧麗兒，中學時期屬品學兼優生，身材豐滿又高挑，仲有條殺食長腿，講嘢嗲嗲地是校內女神，加上夠活躍深受男同學歡迎，鄭家駒係其中一個追求者。」Y透露Grace本有男朋友：「鄭家駒死纏爛打，試過Call 10幾名友人等情敵放學，點知情敵召來30幾人反招呼佢哋，嚇到『鄭家駒團隊』敗走，一段時間後鄭家駒追到Grace，不過拍拖唔夠1年被分手，佢傷心到喺學校喊爆，後來轉軚追咗同學阿寶。」

少女期的Grace樣子清秀，在舊同學眼中Grace跟鄭家駒是美女與野獸：「鄭家駒讀書成績差又冇品，被中學踢出校，之後靠鄉親爸爸關係轉讀另一間Band 1中學。」同學Y表示鄭家駒在學校唔起眼：「佢咁矮細，個口又大，同學仔改佢花名做『大口狗』…佢只顧打籃球、媾女及發明星夢，最出名係年年留班，讀到初中經已離校。」同學Y又指鄭家駒寸寸貢專玩作對，成日將跌喺面前嘅籃球踢走，又唔會執波：「佢好唔合群，個格衰到冇朋友，同學唔鍾意佢傾偈。」

多年來一班同學已跟鄭家駒沒有聯絡，直至最近爆出偷食事件，同學間先醒起有呢個人，更戥Grace被食完唱不值：「因為我哋個個都知道Grace讀完中學後去咗讀秘書課程，所謂嘅『當年從她口中得知她當時以第三者身份插足他人家庭及後並懷有身孕，我即果斷分手！』跟事實不符。Y又指Grace進修後入咗電影公司做秘書：「之後識咗已婚特技人羅禮賢，後來Grace懷孕，羅禮賢為Grace離婚，之後同Grace再婚，羅生仲送咗屯門一間酒樓做結婚禮物，但已賣盤及轉手，多年來羅禮賢一直照顧Grace兩母子生活，所以Grace過住闊太生活，衣食無憂。」最後同學Y力斥鄭家駒係大話王，屈得就屈，恰一個女人仔非常衰格。