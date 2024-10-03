孫儷傳因「吳慷仁表態不明確」罷工　內幕曝光引熱議

金馬影帝吳慷仁先是被目擊與孫儷現身上海，正在拍攝懸疑劇集《執迷》，而他日前宣布簽約內地經紀公司，掀起網民熱議。但由於吳慷仁過去有「立場問題」，因此有內地網友不給予支持；如今就有傳聞指出孫儷因為吳慷仁的關係，因此罷工。

內地今日（3日）日突瘋傳「孫儷罷工」。據爆料內容指出：「女主提出男主立場風險，承諾了會表態卻不做到位，直接惹怒孫儷！」加上拍攝過程中，男方團隊也很「有事」。但因劇組堅持，所以目前孫儷戲份已停拍，估計將會換女主角。

消息曝光後，隨即引發討論，有不少內地網友表示支持孫儷退出，「娘娘快逃快逃！」、「孫儷做的是對的」、「真是瘋了，娘娘辭掉我看誰敢接。」不過也有人覺得可惜，認為兩人都是實力派：「吳康仁演技真的無敵，超想看他跟孫儷搭戲啊！」此外，也有人懷疑消息的真實性，覺得有待查證。

其實在兩人被目擊在上海拍戲後，一名網友就到孫儷社群質問：「請問，你真的要跟吳慷仁演戲嗎？我的甄嬛傳怎辦啊？」且相同內容留言多次，最後遭到孫儷封鎖，而其他網友見狀都支持孫儷，認為對方是故意要帶風向，讓大家去攻擊孫儷。