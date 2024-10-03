「正義朋友」丹素華盛頓被爆難忍Diddy派對破口大罵

美國饒舌天王Diddy近期因涉嫌連串性罪行而成為荷里活「劣跡藝人」，曾與他「拍住蒲」的名人紅星爭住「跳船」急割席。而近日有傳媒爆料指「正義朋友」丹素華盛頓（Denzel Washington）曾因不滿Diddy的派對「太過份」而當眾怒罵他。

有消息人士指金像影帝丹素於2003年與妻子一同參加由Diddy舉辦的私人派對，期間丹素睇唔過眼個派對太離譜而大鬧Diddy：「你唔尊重任何人！」之後不久丹素就拖老婆離開現場。消息人士指不清楚丹素夫婦當時目睹甚麼只知他嬲爆走人。不過事件沒有影響2人交情，後來他們亦有於不同場合見面包括睇籃球賽。

另方面，德州一名律師Tony Buzbee日前召開記者會，表示再有120名受害者對Diddy提出控告，他將會代表他們負責一切法律程序。律師透露那些受害者男女各佔一半，年齡最細的男受害者被性侵時年僅9歲。Diddy當時以為他簽約出唱片為由，將9歲男童帶到紐約的唱片公司，在錄音室與數人將男童性侵。還有一名當時15歲少女，參加Diddy舉行的派對時遭落藥，被他帶到房間遭多人輪姦。律師更透露除了Diddy牽涉那些案件之外還有好多人參與，當時機成熟他們會公開涉案人士的名字：「那些名字會嚇親你。」暗示案件涉及名人紅星。另有代表指控Diddy人士的女律師昨日表示Diddy與另一名A級名人的性愛片近日已四圍兜售，她表示自己亦獲「賣家」聯絡但她已拒絕買。