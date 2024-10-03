小梅沙新蒲點　全國最大光影魚缸騷

深圳小梅沙自2019年開始進行翻新，最近除了海濱公園和新酒店相繼落成，作為地標的「小梅沙海洋世界」也終於進入試業階段。作為深圳最大的海洋主題樂園，它結合大量生物與科技元素，當中圓柱形魚缸投影騷更叫人大開眼界。附近新開的棧道、度假村及餐廳亦各具特色，一於趁周末北上玩餐飽！

5大展區 必睇機甲鯨鯊

小梅沙海洋世界早於1999年落成，當時已是內地規模最大、展館最多的海洋主題公園，其後2019年12月起停業進行升級改造，歷時近5年時間，終於在今年10月1日開始試業，遊客乘地鐵2號或8號綫至小梅沙站A出口便可到達。它佔地約6萬平方米，總水體達4萬噸，場館以非對稱的鸚鵡螺為建築靈感，共設極地館、熱帶館、鯨豚館、海獅館、青藍洞大廳5大展區，展出鰭腳類、鳥類、魚類等200多種稀有動物。走進極地館，北極熊、海豹、企鵝、雪貂等帶領各位投入冰雪世界；熱帶館則是鯊魚、鰩魚等棲息地，還有五彩斑斕的水母等大家打卡。

全館最震撼莫過於青藍洞大廳的圓柱形魚缸，尺寸為全國最大，數萬條沙甸魚及深海魚盤旋暢泳，上演一場另類海洋風暴。而360度魚缸還會上演光影匯演，透過投影呈現《敖寶敖仔化龍記》海洋故事，畫面在虛實之間切換震撼眼球。高科技元素還有極地主題飛行影院，遊客坐在飛行座椅在極地動物之間滑翔及俯衝，彷彿身處異世界冒險。另一必睇是機甲鯨鯊，全機械打造的仿真鯨鯊與美人魚在水中共舞，打卡一流。同場還有超大裸眼LED幕牆、科普天地、劇場表演及海洋主題餐廳。試業期間建議先經官方程式預約購票，避免到現場排隊。

海濱棧道 天空之鏡打卡

深圳有不少觀海勝地，新開的大鵬溪涌海濱棧道是其中之一，棧道全長約4.35公里，由起點玫瑰海岸至終點背仔角沙灘。鄰近終點的「空中雲橋」長約516米，梯道寬3.6米，呈螺旋形構造設有3個觀景平台，沿路直上恍如置身天梯，最高處可享180度無敵海景，腳下森林茂密、頭頂天空湛藍，海天一色難怪會被譽為深圳「天空之鏡」。全條棧道行畢約需2小時，沿途樹蔭較少且沒有小店，建議做好防曬及帶備足夠食水。若只想到雲橋打卡，可乘地鐵到小梅沙站，換乘公交M196或M362到溪涌度假村，看到棧道入口再走到底便可。

度假勝地 南法莊園風格

小梅沙附近景點眾多，時間充裕的話不妨玩番兩日，在溪涌度假村留宿，它位於大鵬新區葵涌街道溪涌村，距離小梅沙地鐵站約7公里，車程僅9分鐘。度假村有三面青山環繞，東南面向大鵬灣，環抱600餘米私人沙灘；西端開闢成水上運動中心，可進行帆船、槳板等海上運動。度假村共有240間客房，提供家庭套房、花園套房、海洋主題套房等不同風格，另有海景帳篷營地，以及8套海景別墅。即使不入住，也可到度假村大堂前的草坪拍照，這處打造成南法莊園風格，有小教堂又有花海，吸引不少人前來拍照。

同場加映：人氣西餐海鮮

ComoComo全日餐廳經常獲得《大眾點評》大小梅沙西餐好評榜第一名，內裏走韓式風格，奉行日咖夜酒，白天和晚上來到都可感受不一樣的氛圍。招牌菜炙烤豬肋排火候控制剛剛好，以蜜汁烤至外脆內嫩，味道甜中帶辣；西班牙特色吐司Tapas則有火腿、煙熏蠟肉、薯仔、牛油果大蝦4種口味，擺盤精緻惹味，是必吃的開胃菜。所謂靠海吃海，來到小梅沙當然要吃海鮮，鮮來厚道原味漁村同屬人氣之選，海鮮選擇豐富且有炒、蒸、避風塘等煮法，當中百香果鮑魚肉質彈牙，蒜蓉粉絲蒸生蠔肥嫩多汁，配啤酒一流。