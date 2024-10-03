錢慧儀籲馬清揚不要認單身　莫令子女難睇兼難堪

前港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與名人馬清揚的離婚官司，今（3日）在灣仔家事法庭繼續聆訊，早上10時許，他們前後腳抵達法院。一身深色西裝打扮的錢慧儀，向東網記者聲稱，法庭曾判馬清揚藐視法庭，對於今次官司，她直言：「呢6年嘅婚姻訴訟裏面，我每一次都有讓步，本着大家好嚟好去……」她又呻：「好希望佢唔好再講自己single(單身)、女人等話題，為人父親要身教，唔好令3個仔女行出嚟難睇和難堪就OK！」

馬清揚下午一時許離開法院，承認早前被法官判他藐視法庭，他解釋：「錢慧儀嘅律師費太多，要700幾萬元，唔可以一下子攞咁多錢出來，要時間籌，係過咗最後限期，不過之後都有畀番。」

馬清揚提到離婚官司，將日內排期開庭，他表示一直有提出建議給對方，但未獲接納，故只能夠經法律官司處理，錢慧儀就表示已作出讓步，雙方似各執一詞？他表示：「我一直畀Offer佢，佢永遠唔滿意，每次都想要多啲。（官司繼續？）佢唔簽就繼續官司，等個官判。」

另外提到他與前港姐冠軍林鈺洧爆緋聞，他強調沒有與林小姐拍拖，單獨食飯只限於朋友相處，問他現在是否單身？他巧妙地說：「我未離婚呀！但係分居。」提到離婚官司擾攘長達6年，並非自己想，「要問番對方點解拖咁耐，佢每次都有嘢要求，等我難做，我做唔到，可能對方想拖住唔簽。（有冇和解機會？）我已經就晒佢，盡晒人情，唔知佢有乜諗法，唔知佢想拖定點，擺咗幾年係佢唔想和解（你最大損失是甚麼？）我最大損失係20幾年婚姻，冇諗過搞到咁樣，大家都好唔開心。（以後做唔成朋友？ ）好難講，件事唔係只係我，搞到我嘅大家庭，屋企人對佢都有偏見。」