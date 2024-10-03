莊子璇望加入《獎門人》　李君妍考香薰治療師牌開工作室

前港姐冠軍莊子璇、李君妍和阮浩棕昨日為無綫新節目進行錄影，教人預防受騙。莊子璇與李君妍是首次合作，她們稱今次要在節目中作誇張演出，所以經驗尚淺的莊子璇會好怕羞，但李君妍卻能放膽去做，令莊子璇決定向她學習。莊子璇又言自從卸任港姐之後，放下了包袱，嘗試了好多新體驗，而變成了師姐的李君妍，表示好榮幸今次能夠和香港小姐冠軍合作，覺得莊子璇好容易親近。

問到兩人有沒有曾經遇到騙案？莊子璇就分享過去收到的一些電訊騙案包含連結，亦都試過撳入去，而入面是一片空白，懷疑自己已經被入侵，所以後來就提高了警覺，又表示遇到過有騙子，在社交平台假扮成自己的朋友向她借錢，不過最終都被她識破。而李君妍亦同樣收到過電子連結，不過最後都沒有上當。

提到工作，莊子璇就稱早前拍完劇，現在主要多上綜藝節目找尋自己的方向，笑言之前已經上過節目《都市閒情》，下一步想攻陷入《獎門人》：「因為由細睇到大，好想試吓上去玩遊戲，我想玩嗰個彈遮淋雨遊戲。」至於李君妍則花了2年時間考獲國際香薰治療師牌照，並且成功儲錢開了工作室，主要為女性提供香薰按摩治療，而李君妍亦會親自落手落腳為顧客按摩。